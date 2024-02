Les marques de Migros n'intéressent pas Coop. Keystone

Coop ne veut pas des marques Migros

Le géant orange a récemment annoncé qu'il prévoyait de vendre plusieurs de ses marques spécialisées, telles que Melectronics ou SportX. Son plus gros rival n'est pas intéressé.

SportX, Hotelplan ou Melectronics n'intéressent pas le groupe Coop. «Nous n'avons pas d'intérêt à racheter les marques vendues par Migros, aucune d'entre elles», a insisté Philippe Wyss devant la presse jeudi. Et d'ajouter:

«Bien sûr, si une surface de vente bien placée se libère, nous sommes intéressés. Mais les marques ne nous intéressent pas» Philippe Wyss

Et cela reste valable pour la production, alors que Migros a mis également en vente Mibelle, qui fabrique des cosmétiques. Coop gère en effet la société Steinfels, «qui nous fournit déjà ce dont nous avons besoin», a expliqué le directeur.

Migros prévoit de vendre, à une échéance non précisée, ses marques spécialisées Hotelplan Group, Mibelle, SportX et Melectronics. Les enseignes Bike World, Do it + Garden, Micasa et Obi feront pour leur part «l'objet d'un examen approfondi», sans plus de précision. En 2023, l'ensemble des marchés spécialisés de Migros ont réalisé un chiffre d'affaires en recul de 1,7% à 1,5 milliard de francs. (ats)