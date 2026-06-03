Nestlé s'est emparé de la marque allemande yfood Labs. Image: dr

Nestlé acquiert la totalité d'une marque allemande

Nestlé vient d'acquérir la totalité d'une société allemande spécialisée dans la fabrication de barres et poudres pour repas.

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Le paquebot alimentaire Nestlé a convenu de racheter l'intégralité du producteur munichois de préparations liquides, en poudre ou en barres yfood Labs, dans lequel il détenait déjà une participation de 49% depuis 2023.

Si les contours financiers de l'opération font l'objet d'une clause de confidentialité, la multinationale veveysanne précise dans son communiqué mercredi que l'entreprise a engrangé l'an dernier des recettes de 150 millions d'euros.

Conditionné toujours aux autorisations d'usage, le transfert des parts des fondateurs est agendé au 3 juillet. (sda/ats/awp/svp)