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Swatch: forte croissance au premier semestre, mais bénéfice en repli

epa12962270 A saleswoman shows the new Royal Pop watches by Swatch and Audemars Piguet to a customer in Geneva, Switzerland, 16 May 2026. The collection of eight Royal Pop watches, combining Audemars ...
Keystone

Swatch: forte croissance au premier semestre, mais bénéfice en repli

L'horloger biennois a affiché une forte croissance au premier semestre, mais son bénéfice net a reculé de 5,8% sur la même période.
21.07.2026, 07:4921.07.2026, 07:49

Swatch Group a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre, accompagnée de gains de parts de marché. Sa rentabilité opérationnelle et son résultat net sont par contre en repli.

Pour la période sous revue, l'entreprise dirigée par Nick Hayek a vu ses revenus s'enrober de 2% à 3,12 milliards de francs. La croissance organique s'est chiffrée à 8,5%.

L'horloger biennois dit avoir bénéficié d'une dynamique positive dans tous les segments de prix et sur l'ensemble des continents, soutenue par la diversité de son portefeuille de marques, le lancement de nouveaux produits et une efficacité accrue de ses activités de vente au détail.

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En lieu et place du bénéfice net de 17 millions engrangé à la même période l'an dernier, Swatch annonce un résultat net en léger repli, à 16 millions de francs.

En 2025, le groupe détenu par la famille Hayek, avait vu son bénéfice net chuter de près de 90% à 25 millions de francs, contre encore 219 millions en 2024. M. Hayek a dit en début d'année viser désormais 500 à 600 millions de résultat net sur l'ensemble de 2026, tout en admettant que cela pourrait être moins en raison des tensions géopolitiques.

Résultats au-delà des prévisions

Au niveau de la rentabilité, le résultat opérationnel (Ebit) est passé à 52 millions, contre 68 millions auparavant. La marge afférente s'est élevée à 1,7%, contre 2,2% pour l'exercice précédent.

Ces résultats se situent au-delà des prévisions des analystes consultés par l'agence AWP en ce qui concerne le chiffre d'affaires, ceux-ci tablant sur des recettes de 3,07 milliards et une croissance organique de 5,7%. Le résultat opérationnel estimé à 131 millions est par contre bien plus faible, tout comme la marge afférente, attendue à 4,3% et le bénéfice net, prévu à 95 millions.

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Une accélération des ventes mondiales, observée en mai et juin puis confirmée en juillet, a permis une meilleure utilisation des capacités de production, fait savoir Swatch.

Pour le second semestre, le groupe anticipe une nouvelle progression marquée du chiffre d'affaires ainsi qu'une nette amélioration de la rentabilité, rendue possible par le maintien délibéré des emplois dans la production et la verticalisation de son appareil industriel. (ats)

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