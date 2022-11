Le stade Education City d'ar-Rayyan qui accueillera la Coupe du monde de football 2022 a été construit par l'entreprise suisse Nüssli. image: keystone

Ces firmes suisses font de l'argent au Qatar, mais une seule avec le foot

La Coupe du monde 2022 commence bientôt au Qatar et l'équipe Suisse prendra part au tournoi. Mais qu'en est-il des relations économiques entre la Suisse et le Qatar? Une entreprise en particulier profite clairement de la Coupe du monde.

Pascal Michel et Florence Vuichard / ch media

Le Qatar est relégué à la 63e place au classement des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Le volume des échanges entre les deux pays s'est élevé l'année dernière à un peu plus de 700 millions de francs, alors qu'il était environ deux fois plus élevé avant la crise du Covid-19. Le schéma n'a en revanche pas changé: les flux de marchandises vont surtout dans un sens, de la Suisse vers le Qatar.

La Suisse exporte surtout des bijoux, des montres, des métaux précieux et des produits pharmaceutiques. Les importations en provenance du Qatar sont en revanche négligeables, notamment parce que la Suisse n'est pas acheteuse de la principale ressource d'exportation qatarie: le gaz.

Le Qatar se sert de la Coupe du monde pour se diversifier

Le Qatar ne veut, toutefois, pas être une simple source de gaz. Comme tous les autres Etats du Golfe, le pays a réalisé il y a quelques années que ce modèle commercial, basé uniquement sur les énergies fossiles, n'est pas durable. Depuis, le mot d'ordre est à la diversification. Et la Coupe du monde 2022, qui commence ce dimanche 20 novembre, arrive à point nommé. Au total, ce serait plus de 200 milliards de dollars investis par le Qatar pour organiser l'un des plus grands événements sportifs. Un événement qui a permis à des entreprises du monde entier de décrocher des contrats lucratifs.

Comment la Suisse prend part à ce schéma

Tous les pays n'en n'ont pas profité de la même manière. Mais la Suisse a su tirer son épingle du jeu, notamment grâce à l'entreprise thurgovienne Nüssli, active dans la construction de tribunes. En effet, en moins de 250 jours, la société suisse a mis sur pied un système de tribunes climatisé et démontable de 16 500 places assises pour le stade appelé l'Education City Stadium, dans la ville d'ar-Rayyan. L'infrastructure, qui accueillera d'ailleurs plusieurs matchs de la phase de groupe, peut donc désormais accueillir 40 000 spectateurs.

L'Education City Stadium dans la ville d'ar-Rayyan avec des tribunes démontables construites par Nüssli. image: keystone

Aucune déclaration publique n'a été faite par Nüssli. L'entreprise estime avoir déjà assez communiqué sur le sujet et chaque personne souhaitant les contacter est redirigée sur leur site internet. On peut y lire que la chaleur a constitué un défi important lors des travaux de construction, dont certains ont dû être effectués pendant la nuit. Budget estimé? 700 millions de dollars. Mais aucune information officielle n'a été communiquée par l'entreprise elle-même.

Chez Implenia, on ne veut plus entendre parler du Qatar. En 2013 encore, le groupe suisse s'était porté candidat pour la construction d'une nouvelle ligne de métro, la «Green Line», sans succès. L'appel d'offres pour le métro qatari a été faite «sous l'ancien management» d'Implenia, justifie la porte-parole Eva Heimrich. Cela ne correspond plus à la stratégie actuelle mise en œuvre depuis 2019. D'ailleurs, aujourd'hui, on semble presque se réjouir de cette défaite.

Les violations des droits de l'homme ainsi que les décès qui ont eu lieu sur les chantiers de construction pour la Coupe du monde 2022 ont suscité l'indignation à l'égard du Qatar, y compris dans le milieu des entreprises suisses.

Peu d'entreprises suisses sont présentes au Qatar

Selon les données du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), seule une trentaine d'entreprises suisses sont installées au Qatar. Néanmoins, aucune n'est liée à la Coupe du monde 2022: en effet, chacune de ces entreprises était présente au Qatar bien avant que le pays ne décroche la Coupe du monde 2022. Parmi elles, on trouve notamment Nestlé, ABB, Holcim, Sika ou encore Endress + Hauser pour lesquelles près de 1000 personnes sont employées.

La majorité des entreprises présentes au Qatar sont des fournisseurs dans le domaine des infrastructures et de l'énergie. Par exemple, Endress + Hauser, le spécialiste des instruments de mesure, s'est établi en 2009 et compte actuellement 16 employés. La clientèle comprend notamment le secteur du pétrole et du gaz, l'industrie pétrochimique ainsi que la gestion de l'eau et des eaux usées, explique Martin Raab, porte-parole de l'entreprise.

«La Coupe du monde de football n'était et n'est pas un moteur de notre activité au Qatar» Martin Raab

La présence du cimentier Holcim n'a également rien à voir avec le football. En effet, l'entreprise est installée au Qatar depuis «plus de 20 ans et est présent sur place avec des sociétés détenues conjointement avec des partenaires locaux», comme le souligne son porte-parole Yves Böni.

Quant à ABB, elle est installée au Qatar depuis 1960. L'entreprise dispose aujourd'hui de deux sites: un à Doha et l'autre, à Ras Laffan. Au total, une centaine de personnes y sont employées.

«Les activités commerciales actuelles d'ABB au Qatar sont très limitées et représentent environ 0,5% du chiffre d'affaires annuel du groupe» Lukas Matt, porte-parole d'ABB.

Le Qatar, «un petit marché» peu lucratif pour la Suisse

Toutes les entreprises suisses interrogées ont souligné, sans qu'on leur pose la question, qu'elles s'engagent à respecter les droits de l'homme internationalement reconnus et à respecter des normes strictes dans les domaines de la durabilité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité.

Mais il ne devrait pas y avoir de délocalisation massive d'entreprises suisses vers le Qatar, estime Suhail El Obeid, responsable de la région Moyen-Orient au sein de l'organisation suisse de promotion des exportations Switzerland Global Enterprise (S-GE). Le Qatar est un petit pays avec une population de seulement 2,5 millions d'habitants, explique El Obeid. De plus, seuls 10% des Qataris ont l'argent nécessaire pour acheter des produits suisses.

«C'est donc un marché vraiment très petit pour les entreprises suisses» Suhail El Obeid

Quand le Conseil fédéral joue le rôle d'intermédiaire

Malgré un faible potentiel, la Suisse a créé les conditions-cadres nécessaires à l'augmentation des échanges économiques avec le Qatar grâce à un ensemble d'accords: protection des investissements, double imposition, libre-échange et transport aérien.

Aussi, les membres du gouvernement servent régulièrement d'intermédiaire. Dernier exemple en date, le ministre des Finances Ueli Maurer qui s'est rendu à deux reprises à Doha au cours de l'année et demie écoulée, accompagné d'un groupe de représentants du secteur financier. Il a également reçu une fois en Suisse le ministre qatari des Finances Ali bin Ahmed Al Kuwari pour des entretiens.

Le commerce entre la Suisse et le Qatar est reparti à la hausse pour retrouver son niveau d'avant la pandémie. Le volume des échanges pour les neuf premiers mois de l'année en cours s'élève déjà à environ deux milliards de francs, comme le constate le porte-parole du Seco Fabian Maienfisch.

La progression se poursuit également dans le domaine de la construction: le Qatar veut par exemple construire un nouveau paysage muséal, et ce avec l'aide du bureau d'architectes bâlois Herzog & de Meuron. La chute du Covid semble donc avoir été surmontée, avec ou sans le football.