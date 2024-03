Reddit fait son apparition à Wall Street et entraîne une foule de questionnements. Keystone

Pourquoi Reddit a pris le risque d'entrer en Bourse

Reddit a fait son entrée en Bourse le jeudi 21 mars. Comment une telle décision est prise et pourquoi le réseau social a pris le risque de bousculer Wall Street? Explications.

Le magazine spécialisé Wired titrait: «Reddit peut-il survivre à sa propre introduction en bourse?». Le réseau social américain, formé de millions de forums allant de la science, à l’humour en passant par les témoignages, a réussi son pari.

Fondée en 2005 par deux étudiants de l'Université de Virginie (Alexis Ohanian et Steve Huffman, qui est toujours aux manettes), rachetée entretemps par le mastodonte Condé Nast (Vogue, Vanity Fair, New Yorker), la plateforme revendique près de 76 millions d'utilisateurs quotidiens.

Mais Reddit n'a jamais atteint la rentabilité. En 2023, l'entreprise a encore perdu 91 millions de dollars. Mais que cache cette entrée en Bourse? Que signifie un atterrissage à Wall Street pour une société telle que Reddit?

Pourquoi entrer en bourse?

Le principal avantage est une levée de fonds, c'est-à-dire que la société accepte d’ouvrir son capital afin d’y faire entrer de nouveaux investisseurs. Cet argent frais peut servir différents objectifs: financer la recherche et le développement, engager de nouveaux employés, réduire la dette, acquérir d'autres sociétés.

Concernant Reddit, comme le signifiait son CEO dans une lettre jointe à l'organisation boursière:

«Etre cotés nous permet de lever des fonds et d’offrir davantage de liquidités à nos employés qui ont travaillé sans relâche pour bâtir Reddit» Steve Huffman, cofondateur de la société.

Comment entrer en bourse?

L'introduction en Bourse est longue et peut s'avérer être très lourde financièrement. D'une manière générale, les entreprises qui désirent faire leur arrivée sur les colonnes de chiffres, font appel à un souscripteur, comme une banque d'investissement pour fixer un prix initial.

Une fois le prix initial convenu, il est ensuite l'heure de déterminer le nombre d'actions à vendre. Ensuite, le souscripteur présente des actions aux futurs investisseurs, et les actions commencent à être négociées en Bourse.

Comment se porte Reddit depuis son entrée?

Le cours de l'action de Reddit, lors de la première journée, a progressé de 48%, portant sa valorisation à 9,5 milliards de dollars: un bon résultat pour une société qui ne gagne pas d’argent, rappelle une chronique de France Culture.

Une entrée convaincante que va mettre sous pression le directoire de la boîte pour muscler les revenus et combler les actionnaires. Comment? Il leur faudra créer plus de contenus payants, générer plus de publicités; surtout, Steve Huffman et ses équipes vont devoir monétiser leurs données pour appâter d'hypothétiques investisseurs.

Car cette masse de données (si précieuse pour les gardiens de la tech) fait déjà frémir un entrepreneur comme Sam Altman (encore lui!), qui y voit une source d'informations infinie - le boss d'OpenAI est le troisième actionnaire de Reddit avec une participation de 8,7%. Il a investi dans Reddit dès 2014 - puis en 2017.

Reddit et sa constellation de forums ressemblent à un baromètre du web; des sujets brûlants, des tendances politiques et sociétales qui dessinent les contours de notre époque.

Comment les analystes et les redditors perçoivent l'avenir de Reddit?

Selon Bloomberg, Reddit et ses actionnaires cherchent à lever jusqu'à 748 millions de dollars. Mais les eaux troubles dans lesquelles Reddit s'aventure peuvent réserver de mauvaises surprises.

Comme l'indiquait Wired dans son papier fleuve, les Redditors pourraient faire volte-face en voyant leur joujou préféré perdre en liberté. Dans son document d'introduction en bourse, Reddit soulignait qu'elle dépendait des modérateurs pour «s'engager de bonne foi» et qu'elle risquait d'être perçue comme «tolérant des contenus offensants, inappropriés, hostiles ou autrement répréhensibles» en raison de son approche de la modération plutôt laxiste.

Mais dès à présent, la société nouvellement cotée en Bourse va devoir, selon toutes vraisemblances, passer à la caisse et devoir faire des investissements substantiels dans les domaines de la confiance et de la sécurité, selon Reuters.

Les pubs aux côtés de contenus inappropriés font fuir les annonceurs. L'exemple récent de X, lorsque Elon Musk s'est emparé du réseau social, est une bonne illustration de la frivolité des marques lorsque la surveillance des publications est moins contrôlée.

Modérer les contenus, le mot magique pour les futurs actionnaires. Car la diffusion de fake news peut devenir un poison pour l'action Reddit. La société détenue par Condé Nast va devoir faire un pas vers les redditors, les membres les plus actifs du réseau, et les actionnaires. Un équilibre qui pourrait envoyer Reddit dans les sociétés qui font la pluie et le beau temps à Wall Street.