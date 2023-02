L'économie russe manifeste une insolente résilience face aux sanctions occidentales. Image: shutterstock, keystone, watson

La Russie est le pays le plus sanctionné de l'histoire: mais est-ce efficace?

Hitler et Staline voulaient construire leurs grands empires sur l'Ukraine, c'est désormais ce que veut Poutine et l'Occident a riposté par des sanctions, mais les avis divergent sur leur impact économique réel.

Niklaus Vontobel / ch media

Selon les estimations britanniques, environ 200 000 soldats russes ont été tués, blessés ou capturés sur le front en Ukraine. Mais l'élite peut continuer à faire du shopping à Moscou en achetant des biens de luxe.

L'économie ne connaît qu'une légère récession, elle enregistre même son plus grand excédent commercial de tous les temps. Au Kremlin, Vladimir Poutine peut aisément taquiner ses adversaires.

La Russie est pourtant le pays le plus sanctionné de l'histoire. Cette guerre économique n'a-t-elle rien apporté ou trop peu, par rapport à ses coûts? L'Occident aurait-il mieux fait de s'abstenir? L'heure est au bilan.

Pourquoi les statistiques sont-elles tenues secrètes?

L'évaluation des sanctions est elle-même le théâtre de cette guerre. Poutine a fait restreindre l'accès ou cesser la publication de statistiques qui pourraient montrer une image hideuse de l'économie de son pays.

Le peuple russe ne doit pas savoir ce qu'il doit payer pour sa guerre. Quant à l'Occident, il doit croire qu'il ne nuit qu'à lui-même avec ses sanctions et qu'il est vain de vouloir soutenir l'Ukraine.

Pourquoi est-il difficile de faire un bilan?

Il existe, aujourd'hui, toute une série de sanctions. Les Etats-Unis en ont décrété près de 3000 jusqu'à présent. L'Union européenne (UE) a sanctionné plus de 1300 personnes et 171 organisations. Il s'agit des sanctions les plus sévères que l'UE ait jamais introduites.

Tous les deux jours, la liste s'allonge. L'Occident sanctionne. La Russie contourne. L'Occident sanctionne le contournement. La Russie contourne la sanction du contournement de la sanction. Et ainsi de suite. Des études sont écrites et avant d'être publiées, elles sont dépassées.

En quoi consistent les sanctions?

Dans les guerres, les armées ne sont pas les seules à se battre. Elles opposent des pays, des économies nationales, des industries militaires et des réseaux logistiques, explique l'historien militaire Philipps O'Brien. Il s'agit d'une lutte pour savoir qui apportera le plus de ressources au front: plus de soldats, d'armes, de munitions, par exemple.

Et les adversaires s'empêchent mutuellement, où et comme ils le peuvent, de faire parvenir ces ressources au front. Les lance-missiles de précision de Himars en sont un exemple, les sanctions en sont un autre.

Avec les Himars, l'Ukraine détruit les dépôts russes remplis d'armes avant qu'elles ne puissent tuer sur le front. Les sanctions, quant à elles, visent à tarir les sources de revenus afin que la Russie ne puisse pas acheter ces armes pour ses dépôts.

Si la Russie obtient tout de même de l'argent, elle ne doit pas pouvoir l'utiliser pour acheter des armes. Les vendeurs sont menacés de sanctions. Ou bien l'entourage de Poutine doit résister à la guerre en privant les oligarques sanctionnés de leurs symboles de statut social: jets, yachts, clubs de football.

Faut-il laisser les sanctions en place?

Les guerres sont une lutte pour les ressources, et les sanctions sont un moyen important d'y parvenir. Ainsi, le succès ou l'échec se manifestera tout simplement à la fin:

Si l'Ukraine gagne, elle en valait la peine.

Si elle perd, elle ne l'aura pas été.

Bien sûr les comptables aimeraient bien savoir le prix exact du succès (ou de l'échec). Mais il est peu probable qu'ils le découvrent, car les guerres sont par nature des situations complexes et chaotiques. Il est donc difficile de déterminer précisément l'impact des sanctions.

En l'absence de ces mesures économiques de rétorsion, l'argent occidental pourrait être utilisé par les Russes pour des actions violentes en Ukraine, telles que des déportations, des enlèvements d'enfants ou l'achat de missiles qui détruisent des immeubles.

Pourquoi l'Ukraine est-elle si importante?

Poutine rêve d'une Eurasie, avec une Russie dominante et une Union européenne détruite, explique l'historien américain Timothy Snyder au Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Pour cela, il a besoin de l'Ukraine, de sa conquête et de son exploitation. Il n'est pas le premier à vouloir bâtir un grand empire sur l'Ukraine.

Staline avait poursuivi une politique de «colonisation intérieure» avec l'Ukraine soviétique en son centre. Il avait introduit la propriété collective, fait des paysans des employés de l'Etat. C'était un échec, mais Staline continuait à faire réquisitionner les céréales. Plus de trois millions de personnes en sont mortes de faim.

Hitler voulait coloniser l'Ukraine, c'était son objectif principal pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans son grand empire, c'était l'agriculture ukrainienne qui devait porter l'industrie allemande. «Des millions d'Ukrainiens devaient être livrés à la famine ou réduits en esclavage».

La Russie est-elle à court de puces informatiques?

L'Occident n'a pas d'autre choix que de continuer d'essayer et de contrer le prochain contournement par une sanction. Quelques études ont récemment tiré un bilan intermédiaire de cette interaction.

En ce qui concerne le pétrole, l'Occident semblait avoir échoué. La Russie a enregistré le plus grand excédent commercial de son histoire. Mais depuis décembre, les prix sont plafonnés et de nouvelles sanctions entrent en vigueur en février. Les recettes pourraient ainsi diminuer de près de moitié.

Selon la Kyiv school of economics, ce recul contribuera à ce que la Russie tombe dans une grave récession cette année. L'année dernière, la performance économique n'a reculé que de 3%, mais cette année, la baisse sera de six pour cent.

L'Occident a parfois réussi dans le domaine des technologies. La Russie a certes gagné de l'argent grâce au pétrole, mais elle n'a plus reçu de puces informatiques. Elle a dû les prélever dans des machines à laver et les intégrer dans des systèmes d'armement. L'Occident s'est réjoui, mais la Russie a réagi.

Entre-temps, la Russie importe plus de puces qu'avant la guerre, principalement de Chine, selon une étude de la fondation Free Russia. Elle achète des drones à l'Iran. La balle est à nouveau dans le camp de l'Occident. L'UE impose de nouvelles sanctions à l'Iran. Les Etats-Unis s'en prennent aux complices des oligarques russes. Et tous deux envisagent des sanctions contre la Chine.

Comment cela va-t-il se terminer?

La lutte bat son plein, avec un résultat ouvert. Un signe a, toutefois, été donné récemment. Poutine a dit, à la télévision, à son ministre de la Défense: «Arrête de faire l'idiot». Le ministère britannique de la Défense l'a classé ainsi: la production industrielle militaire de la Russie est trop faible et ses dirigeants le savent. (aargauerzeitung.ch)