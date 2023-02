Interview

«Nous avons cru que Poutine ne pourrait mener sa guerre qu'un an. Erreur»

L'armée russe a lancé son offensive de printemps, la situation s'aggrave pour l'Ukraine. La guerre de Poutine pourrait-elle encore se terminer en 2023? Entretien avec l'expert militaire Gustav Gressel.

Patrick Diekman

Plus de «International»

Les chars occidentaux arrivent trop tard pour repousser la prochaine offensive de l'armée russe en Ukraine. Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, n'a pas renoncé à ses objectifs de guerre, même en 2023. Ses troupes attaquent de nombreuses sections du front à l'est du pays. Une guerre d'usure sanglante fait rage.

L'expert militaire Gustav Gressel nous explique pourquoi les défenseurs ukrainiens pourraient désormais perdre les bénéfices de leur contre-offensive réussie à la fin de l'été 2022. Il évoque également le rôle de la Chine dans cette affaire.

Monsieur Gressel, l'Ukraine craint une grande offensive russe de printemps. Quelle est actuellement la situation sur le front?

Gustav Gressel: L'offensive de printemps de la Russie est déjà en cours. Les attaques russes ne cessent d'augmenter depuis un mois. L'armée russe progresse même sur les parties du front où les Ukrainiens avaient encore l'initiative. Le centre de gravité évident des attaques russes est l'oblast de Donetsk.

Quelles sont les conséquences concrètes de ces attaques sur la situation de guerre dans l'est de l'Ukraine?

L'Ukraine devra probablement bientôt abandonner Bakhmout. Krasna Hora est presque encerclée et l'armée ukrainienne devra probablement bientôt se retirer de la ville également. En réalité, il y a des attaques massives sur de très nombreuses parties du front, l'armée russe teste où se trouvent les points faibles de la défense.

Image: DR

Gustav Gressel est Senior Policy Fellow auprès du groupe de réflexion politique European Council On Foreign Relations (ECFR). Ses recherches portent principalement sur les structures militaires en Europe de l'Est et plus particulièrement sur les forces armées russes.

Bakhmout, en particulier, a été pendant de nombreux mois un hachoir à viande dans lequel les deux parties ont envoyé et perdu sans cesse de nouvelles forces. Cette perte est-elle un véritable revers pour l'Ukraine?

C'est évidemment un revers démoralisant pour l'armée ukrainienne, mais Kiev ne perdra pas la guerre à cause de Bakhmout.

D'où vient cette force soudaine de l'armée russe?

La Russie attaque désormais avec des forces de plus en plus importantes, et cela va probablement continuer au cours des prochains mois. Entre-temps, la mobilisation partielle du président Vladimir Poutine porte ses fruits, et je suppose que l'offensive atteindra son apogée à la fin du printemps. Ensuite, elle s'essoufflera à nouveau.

«Mais il est difficile de savoir quelle quantité de terrain l'armée russe parviendra à conquérir»

L'Ukraine va-t-elle maintenant perdre à nouveau le terrain qu'elle a libéré grâce à la contre-offensive réussie de la fin de l'été 2022?

C'est justement la question. Tout dépend de qui, de l'armée russe ou de l'armée ukrainienne, est le mieux à même de supporter les pertes des attaques. On ne pourra le dire définitivement que dans les semaines à venir.

Quelle est la stratégie de défense de l'Ukraine face à l'offensive russe actuelle?

L'armée ukrainienne tente de garder le territoire tant qu'il cause de grosses pertes à l'armée russe. Ensuite, ils se replient sur la ligne de défense la plus proche et y poursuivent le combat. Il s'agit d'une lutte avec beaucoup de pertes, car pour la Russie aussi, la priorité est d'user les forces ukrainiennes et non de gagner du territoire.

Jusqu'à présent, la Russie a toutefois du mal à s'emparer de grandes villes.

Le combat en localité est plus favorable à l'Ukraine qu'aux Russes. En terrain ouvert, l'armée russe a un énorme avantage en termes de puissance de feu avec ses chars de grenadiers et de combat et son artillerie, mais dans les villes, les Ukrainiens peuvent contraindre l'adversaire à des combats d'infanterie à courte distance, où ils sont qualitativement meilleurs. C'est pourquoi les défenseurs ukrainiens s'accrochent à des villes comme Bakhmout, car c'est dans ce genre de villes qu'ils ont le meilleur rapport d'usure. En d'autres termes: le plus de morts russes pour le moins de morts ukrainiens.

Il est effrayant de constater qu'une guerre d'usure n'est souvent que le compte des morts.

C'est vrai.

Les troupes russes essaient-elles toujours d'éviter les combats dans les maisons?

L'armée russe essaie de ne pas prendre les localités de front, mais de conquérir le terrain autour afin de contraindre les Ukrainiens à se retirer. C'est pourquoi l'Ukraine a un avantage dans l'oblast de Donetsk, car il s'agit d'une région à forte densité de population. Il y a de nombreuses localités qui peuvent être très bien défendues.

«C'est pourquoi les troupes de Poutine se font les dents»

L'Ukraine enrôle désormais des personnes de plus de 60 ans dans le service militaire. Les défenseurs vont-ils bientôt manquer de soldats?

Non. Les pertes russes sont actuellement bien plus élevées que les pertes ukrainiennes. L'Ukraine a encore des réserves en personnel. Les pénuries de matériel sont en revanche plus graves.

Vous avez évoqué la masse de soldats disponibles grâce à la mobilisation de Poutine. Mais l'armée russe a-t-elle également réussi à faire venir des équipements militaires et du matériel lourd en Ukraine?

L'armée de Poutine a subi de lourdes pertes, mais la Russie peut produire du matériel lourd dans certaines parties plus rapidement que l'Ukraine n'en reçoit de l'Occident.



Vidéo: watson

Par exemple?

Des chars de combat et de tir, des lance-grenades, des systèmes d'artillerie. Poutine a converti son économie à la production de guerre, mais l'économie russe avait déjà un degré de militarisation plus élevé que les économies occidentales. C'est pourquoi la Russie a un peu moins de mal à assurer la production.

Quelles sont les conséquences pour l'Ukraine?

L'armée ukrainienne a surtout un sérieux problème de munitions. Sur ce point, la Russie n'est pas en bonne position, mais toutefois en meilleure position. Poutine a énormément d'écueils, mais la situation en matière de munitions et d'équipement n'est pas aussi grave que du côté ukrainien.

Cela concerne aussi les chars?

Exactement. La Russie produit environ 200 à 250 chars de combat par an, soit environ 17 par mois. Il s'agit de T-90M, auxquels s'ajoutent des chars d'anciens modèles sortis des dépôts.

La Russie a par conséquent un plus grand approvisionnement en chars?

Nous estimons que Moscou peut apporter plus de 20 chars de combat par mois sur le front. Mais cela ne compense pas les pertes que la Russie subit en Ukraine. C'est pourquoi l'armée russe s'affaiblit de plus en plus. L'armée ukrainienne subit toutefois aussi de grosses pertes et les livraisons de chars de l'Ouest les compensent encore moins. C'est un avantage pour Poutine.

«C'est pourquoi il s'accroche sans relâche à ses objectifs de guerre maximalistes»

Dès l'été 2022, nous avions évoqué le fait que l'Ukraine avait déjà perdu une grande partie de son matériel lourd. Les chars de combat occidentaux n'arrivent-ils pas trop tard maintenant?

Malheureusement, la barrière à l'ouest pour livrer des chars est tombée très tard. Pour l'offensive de printemps, les chars n'arrivent pas à temps sur le champ de bataille, mais la guerre ne s'arrêtera pas avec cette offensive.

Qu'est-ce que cela signifie?

Les chars arriveront à temps pour aider l'Ukraine à ne pas s'effondrer. Tant que les chars ne seront pas là et que la situation en matière de munitions ne s'améliorera pas, surtout en ce qui concerne les munitions d'artillerie, l'armée ukrainienne aura des difficultés.

«Les choses s'amélioreront dans le courant de l'année pour l'Ukraine»

Mais malheureusement, même en ce qui concerne la production de munitions, ce ne sera pas avant le milieu de l'année, car certaines mesures n'ont été prises qu'à l'automne dernier.

L'Occident a déjà du mal à fournir le nombre de chars dont l'Ukraine a besoin. Cela n'augure rien de bon pour le scénario d'une longue guerre d'usure.

À long terme, je pense que beaucoup plus de chars Leopard 2 A4 peuvent être livrés, mais beaucoup d'entre eux doivent d'abord être reconditionnés, et cela prend du temps. En décidant tardivement d'un tournant dans le domaine des blindés, nous sommes un peu en retard sur la situation.

«J'espère que le plus grand nombre possible d'Etats de l'Alliance occidentale commanderont de nouveaux chars afin de pouvoir mieux se défaire des anciens»

Nous pourrons alors également accélérer la production de Leopard 2 en Allemagne, ce qui aiderait l'Ukraine sur le plan des chars.

Est-il crédible que l'Allemagne se mette à la tête d'une alliance de chars après tant de mois d'hésitation?

Oui, je pense que oui. Boris Pistorius a maintenant mis sur pied un sommet sur les chars à Varsovie pour entraîner d'autres Etats. Il s'en sort bien jusqu'à présent. La réputation de l'Allemagne est en jeu.

Vidéo: watson

Après tout, au niveau international, le gouvernement fédéral a longtemps été considéré comme un frein dans la question des chars.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a complètement négligé le fait que Poutine jouait encore la victoire maximale à ce moment-là. Cela a modifié les objectifs de guerre stratégiques de l'alliance occidentale. Il ne faut pas seulement maintenir l'Ukraine en vie d'une manière ou d'une autre. Au fond, une défaite russe et la survie de l'Ukraine sont désormais deux objectifs identiques. Et ces objectifs doivent être soutenus matériellement par l'Occident.

Scholz l'a-t-il compris?

Je pense que cette prise de conscience a été intégrée depuis longtemps au ministère par la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock. Au sein du SPD aussi, il y a de plus en plus de politiciens qui l'ont réalisé et compris. Pistorius est l'un d'entre eux et c'est pourquoi la dynamique de la discussion est tournée dans la bonne direction, ce qui modifie également l'environnement autour du chancelier.

Le débat sur les armes se poursuit désormais avec les avions de combat. La livraison de ces avions à l'Ukraine est-elle judicieuse?

L'armée de l'air ukrainienne effectue actuellement une grande partie des missions aériennes pour intercepter des drones ou des missiles. La livraison d'avions de combat est logique, mais cela ne changera pas grand-chose sur le champ de bataille. La livraison d'avions de combat F16 permettrait à l'Ukraine de tirer plus facilement des munitions occidentales. La Russie ne se soucie de toute façon pas de cette ligne rouge, c'est pourquoi l'Occident pourrait aussi en livrer. Mais la question n'est pas si urgente que pour les chars de combat. Dans ce domaine, la sonnette d'alarme a déjà été tirée.

L'Allemagne a-t-elle également fait des calculs stratégiques sur la question des livraisons d'armes?

En Occident, on a compté sur le fait que les sanctions contre la Russie seraient rapidement efficaces et qu'elles mettraient les Russes hors de portée de la guerre. Si l'on regarde les chiffres de production de l'industrie de l'armement russe, ce n'est malheureusement pas le cas.

«Nous avons trop cru qu'en raison des problèmes économiques, Poutine ne pourrait mener sa guerre que pendant un an. C'était une erreur.»

Malgré tout, le collectif occidental semble nettement avantagé par rapport à la Russie, n'est-ce pas?

Bien sûr. L'Occident dispose de bien plus de capital économique, de plus d'innovation et d'une puissance financière bien supérieure. Mais nous n'avons guère mis cette puissance financière au service d'une performance militaire qui pourrait aujourd'hui aider l'Ukraine. C'est le problème actuel.

Où la Russie trouve-t-elle les semi-conducteurs nécessaires à la production de ses armes?

Ils viennent en grande partie de Chine.



Pékin ne fournit-il toujours pas d'armes à la Russie?

Je ne crois pas. Les têtes nucléaires pour les obus d'artillerie sont censées provenir de Corée du Nord. Mais il se pourrait que des conteneurs de matériel en provenance de Chine passent la frontière nord-coréenne et qu'ils soient repeints sur place. Pékin craint les sanctions américaines et se montre donc prudent. D'un autre côté, la Chine n'a aucun intérêt à ce que Poutine perde de manière écrasante et intervient déjà ici pour le soutenir.

Qu'est-ce qui vous fait dire cela?

On peut clairement voir sur le champ de bataille que l'usure des systèmes d'armes et des missiles modernes est très élevée, même dans l'armée russe. C'est pourquoi on peut observer en direct la diminution des stocks et l'augmentation des intervalles d'attaque. En ce qui concerne les munitions pour les lance-grenades et l'artillerie, l'intensité des tirs n'a pratiquement pas diminué depuis le début de la guerre.



«Il doit y avoir un coup de pouce donné à Poutine»

En conclusion, le 24 février, la guerre fera rage depuis un an. Que va-t-il se passer maintenant?

Les Ukrainiens connaissent actuellement une période de faiblesse. Mais j'ai l'espoir qu'ils parviennent, en raison du terrain et malgré le manque d'équipement et de munitions, à user l'armée russe de manière contrôlée. Cette année, la guerre d'usure ne s'arrêtera pas, mais nous ferons un bout de chemin vers la décision finale.



Traduit de l'allemand (nva)