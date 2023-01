Guerre en Ukraine: la situation en direct

Deux personnes ont été tuées et neuf autres blessées au cours des dernières 24 heures en Ukraine, ont indiqué dimanche les autorités ukrainiennes. Cela malgré un cessez-le-feu unilatéral décrété par Vladimir Poutine, qui a pris fin à minuit.



Selon le chef adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne Kyrylo Tymochenko, un civil a été tué dans la région de Kharkiv (nord-est) et un autre dans celle de Donetsk (est) et neuf personnes ont été blessées dans trois régions.



Vendredi et samedi, lors de cette trêve instaurée unilatéralement par la Russie à l'occasion du Noël orthodoxe, les hostilités avaient continué, même si leur intensité était moindre par rapport aux journées précédentes.



Après la fin du cessez-le-feu, l'état-major ukrainien a recensé plus d'une cinquantaine d'attaques russes aux missiles et roquettes dans plusieurs régions d'Ukraine au cours de la nuit.