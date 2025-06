Les travailleurs seront mieux payés dans le secteur de la boulangerie. Image: Shutterstock

Bonne nouvelle pour les boulangers suisses

La nouvelle convention collective de travail (CCT) pour la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale entre en vigueur le 1er juillet 2025, annonce lundi le syndicat Unia. Celle-ci prévoit de meilleurs conditions pour la branche.

Plus de «Economie»

La CCT 2025-2028 apporte des améliorations substantielles pour les 35 000 salariés d’une branche aux conditions de travail souvent difficiles, souligne Unia.

Les négociations ont été intenses, ajoute le syndicat. Il a notamment été possible d'obtenir des suppléments pour le travail de nuit pour tous, une planification des horaires contraignante et des salaires minimum pour les apprentis et apprenties. Le Conseil fédéral a déclaré la CCT de force obligatoire.

Les salaires suivront l’évolution de l’inflation

Les salaires minimaux augmentent de 3,1% à 7,7% selon les qualifications et les années de service. De plus, une catégorie de salaire supplémentaire est introduite pour les employés non qualifiés avec au moins trois ans de service, qui reçoivent un supplément de 50 francs par mois. Et grâce à la compensation automatique du renchérissement, les salaires suivront à l’avenir l’évolution de l’inflation.

Tous les salariés auront droit à douze week-ends libres par an (samedi et dimanche). Le travail de nuit sera désormais indemnisé avec un supplément de 25%, et cela indépendamment des qualifications. Il existe aussi un droit clair à deux jours de repos par semaine.

Pour la première fois, les apprentis sont inclus dans la CCT. Leur salaire minimum se situe désormais entre 850 et 1400 francs selon l'année d’apprentissage. (jzs/ats)