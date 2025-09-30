Le patron historique de Spotify laisse place à deux successeurs

Le fondateur de Spotify, Daniel Ek, deviendra président exécutif en 2026, laissant la direction quotidienne à deux codirecteurs.

Plus de «Economie»

Daniel Ek, fondateur suédois de la plateforme de musique en ligne Spotify, va quitter son poste de directeur général. Il reprendra celui de président exécutif à partir du 1er janvier 2026, laissant sa place à un tandem, a annoncé mardi le géant du streaming.

Alex Norström, directeur commercial, et Gustav Söderström, directeur des produits et de la technologie, prendront la relève et partageront le poste de directeur général, a précisé Spotify dans un communiqué.

«Ce changement correspond simplement à la manière dont nous fonctionnons déjà. En tant que président exécutif, je me concentrerai sur le développement à long terme de la société» Daniel Ek

Daniel Ek. Keystone

«Au cours des dernières années, j'ai confié une grande partie de la gestion quotidienne et de la direction stratégique de Spotify à Alex et Gustav», a-t-il ajouté.

Présence en bourse et millions d'utilisateurs

Daniel Ek a cofondé Spotify avec Martin Lorentzon en 2006, et la société, qui a fait son entrée à la Bourse de New York en 2018, affiche aujourd'hui une capitalisation boursière de 149 milliards de dollars (environ 127 milliards d'euros).

Après cette annonce, l'action chutait de plus de 3% dans les échanges avant l'ouverture du marché à New York.

Spotify compte plus de 700 millions d'utilisateurs, a relevé Ek. Le groupe a enregistré son premier bénéfice net annuel en 2024, à 1,1 milliard d'euros.

Que va faire Ek?

Chauve, barbu et habillé de manière décontractée, généralement en baskets, t-shirt et veste, le Suédois, connu pour son style réservé et son pragmatisme, a déclaré qu'il continuerait à jouer un rôle de premier plan chez Spotify.

«En tant que président exécutif, je me concentrerai sur la trajectoire à long terme de l'entreprise et veillerai, par mon implication, à maintenir un lien étroit entre le conseil d'administration et nos codirecteurs généraux», a-t-il promis. (jah/ats)