ciel couvert14°
DE | FR
burger
Economie
Spotify

Daniel Ek cède la direction de Spotify après près de 20 ans

Le patron historique de Spotify laisse place à deux successeurs

Le fondateur de Spotify, Daniel Ek, deviendra président exécutif en 2026, laissant la direction quotidienne à deux codirecteurs.
30.09.2025, 16:4030.09.2025, 16:40

Daniel Ek, fondateur suédois de la plateforme de musique en ligne Spotify, va quitter son poste de directeur général. Il reprendra celui de président exécutif à partir du 1er janvier 2026, laissant sa place à un tandem, a annoncé mardi le géant du streaming.

Alex Norström, directeur commercial, et Gustav Söderström, directeur des produits et de la technologie, prendront la relève et partageront le poste de directeur général, a précisé Spotify dans un communiqué.

«Ce changement correspond simplement à la manière dont nous fonctionnons déjà. En tant que président exécutif, je me concentrerai sur le développement à long terme de la société»
Daniel Ek
FILE - Spotify founder and CEO Daniel Ek poses for a photo in Stockholm, Sweden, June 18, 2009. (Janerik Henriksson, TT News Agency, File) Spotify CEO
Daniel Ek.Keystone

«Au cours des dernières années, j'ai confié une grande partie de la gestion quotidienne et de la direction stratégique de Spotify à Alex et Gustav», a-t-il ajouté.

Présence en bourse et millions d'utilisateurs

Daniel Ek a cofondé Spotify avec Martin Lorentzon en 2006, et la société, qui a fait son entrée à la Bourse de New York en 2018, affiche aujourd'hui une capitalisation boursière de 149 milliards de dollars (environ 127 milliards d'euros).

Spotify voit son nombre d'abonnés payants augmenter

Après cette annonce, l'action chutait de plus de 3% dans les échanges avant l'ouverture du marché à New York.

Spotify compte plus de 700 millions d'utilisateurs, a relevé Ek. Le groupe a enregistré son premier bénéfice net annuel en 2024, à 1,1 milliard d'euros.

Que va faire Ek?

Chauve, barbu et habillé de manière décontractée, généralement en baskets, t-shirt et veste, le Suédois, connu pour son style réservé et son pragmatisme, a déclaré qu'il continuerait à jouer un rôle de premier plan chez Spotify.

«En tant que président exécutif, je me concentrerai sur la trajectoire à long terme de l'entreprise et veillerai, par mon implication, à maintenir un lien étroit entre le conseil d'administration et nos codirecteurs généraux», a-t-il promis. (jah/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
3
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
de Alexandre Cudré
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
1
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
de Maurizio Minetti
Le marché suisse du logement en pause estivale
Le marché suisse du logement en pause estivale
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
1
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
de Stefan Ehrbar
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
2
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
de Daniel Vizentini
Thèmes
«L'été où je suis devenue jolie» va se terminer au cinéma
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
Migros supprime ses marques: M-Budget impacté
Le détaillant fait le ménage dans son assortiment. Sur ses 250 marques propres, près d’un tiers vont être supprimées. Des produits M-Budget vont également disparaître.
La transformation de Migros se poursuit. Cette fois, ce sont les produits du quotidien, ceux qui finissent chaque semaine dans les paniers des clients, qui sont touchés. L’enseigne resserre son offre, et notamment ce qui fait sa réputation depuis ses début: ses marques propres.
L’article