Stadler Rail crée 200 emplois aux Etats-Unis

Le constructeur de trains s'est engagé à investir aux États-Unis dans le cadre du récent accord douanier entre Berne et Washington. Son usine de Salt Lake City va s'agrandir.

Le constructeur de trains Stadler Rail agrandit son usine aux États-Unis. Environ 200 nouveaux emplois seront créés à Salt Lake City, portant l'effectif total à près de 800 employés, a déclaré le porte-parole de l'entreprise thurgovienne, Marc Meschenmoser, lors d'un entretien accordé mercredi à l'agence AWP.

La demande aux États-Unis continue de croître, notamment pour les réseaux ferroviaires urbains et les métros. «Nous avons remporté plusieurs appels d'offres», a précisé le porte-parole.

Collaboration avec une entreprise valaisanne

Dans le cadre de l'accord tarifaire conclu entre la Suisse et le gouvernement américain, le constructeur de matériel roulant thurgovien s'est également engagé à investir aux États-Unis. Les carrosseries de voitures en aluminium destinées au marché américain seront désormais soudées à Salt Lake City, a indiqué le porte-parole.

Auparavant, ces travaux de soudage étaient réalisés en Hongrie. Les composants en aluminium sont fournis par l'entreprise valaisanne Constellium. (jzs/ats)