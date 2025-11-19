en partie ensoleillé
Stadler Rail crée 200 emplois aux Etats-Unis

Zentralbahn (ZB) a command
Stadler Rail investit aux Etats-Unis.Keystone

Stadler Rail crée 200 emplois aux Etats-Unis

Le constructeur de trains s'est engagé à investir aux États-Unis dans le cadre du récent accord douanier entre Berne et Washington. Son usine de Salt Lake City va s'agrandir.
19.11.2025, 10:0119.11.2025, 10:01

Le constructeur de trains Stadler Rail agrandit son usine aux États-Unis. Environ 200 nouveaux emplois seront créés à Salt Lake City, portant l'effectif total à près de 800 employés, a déclaré le porte-parole de l'entreprise thurgovienne, Marc Meschenmoser, lors d'un entretien accordé mercredi à l'agence AWP.

La demande aux États-Unis continue de croître, notamment pour les réseaux ferroviaires urbains et les métros. «Nous avons remporté plusieurs appels d'offres», a précisé le porte-parole.

Collaboration avec une entreprise valaisanne

Dans le cadre de l'accord tarifaire conclu entre la Suisse et le gouvernement américain, le constructeur de matériel roulant thurgovien s'est également engagé à investir aux États-Unis. Les carrosseries de voitures en aluminium destinées au marché américain seront désormais soudées à Salt Lake City, a indiqué le porte-parole.

Les CFF refusent d'acheter des trains suisses: ce que ça cache

Auparavant, ces travaux de soudage étaient réalisés en Hongrie. Les composants en aluminium sont fournis par l'entreprise valaisanne Constellium. (jzs/ats)

