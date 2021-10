Nicolas Joss, directeur de Swiss Wine, l'organe de promotion des vins suisses, l'affirme: «Toutes les régions viticoles suisses ont été touchées par les graves intempéries du printemps et de l'été. Mais nous n'avons pas encore de vue globale sur l'état des rendements. Les cantons communiqueront leurs chiffres en novembre. Nous en saurons plus à ce moment-là. En année normale, la production totale suisse se situe entre 92 et 100 millions de litres. L'an dernier, elle était plus basse, 83 millions de litres. Il faut toutefois s'attendre à des déconvenues plus ou moins cruelles. Comme en Valais, 34% de la production suisse, la plus importante du pays, où le rendement moyen pourrait avoir chuté de 40 à 50%.»