L'euro n'a jamais été si peu cher pour les Suisses

Alors que l'euro s'affaiblit face au franc, il atteint son plus haut niveau depuis fin juillet face au dollar. La monnaie unique européenne a grimpé à un peu plus de 1,11 dollar américain. L'euro est en hausse par rapport au dollar depuis la mi-décembre déjà.

La conjoncture est meilleure dans notre pays que dans la zone euro. Là-bas, comme l'a récemment rapporté la Handelszeitung, la BCE pourrait bientôt être contrainte par la récession de baisser fortement ses taux directeurs. De plus, les taux directeurs en Suisse, qui s'élèvent à 1,75%, sont loin d'être aussi élevés que dans la zone euro. Dans l'ensemble, on s'attend donc à des baisses de taux moins fortes pour la Suisse que pour la zone euro.

La plupart des observateurs du marché situent la cause de cette évolution dans les attentes en matière de taux d'intérêt. Ils s'attendent à ce que la banque centrale américaine procède à des baisses de taux agressives l'année prochaine , ce qui pèserait sur le dollar. Les attentes de baisses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) influent à leur tour l'euro. En revanche, pour la Suisse, on s'attend à une baisse de taux moins importante de la part de la Banque nationale suisse (BNS).

L'évolution des taux de change ne s'explique pas par la publication de nouvelles données économiques importantes, que ce soit dans la zone euro ou aux Etats-Unis. Mais comme de nombreux investisseurs ont déjà clôturé leurs comptes, il est possible que les fluctuations de cours soient plus marquées en raison de la faiblesse des échanges.

