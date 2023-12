Les 300 personnes les plus riches possèdent ensemble un joli pactole estimé à 795 milliards de francs, ce qui ne laisse qu'environ 50 milliards de l'argent stocké par le pourcentage de Suisses les plus riches pour les 89 700 restants.

Les chiffres les plus récents datent de 2018. Le constat est frappant: 1% de la population suisse possède 44,1% de tous les actifs. Autrement dit: 90 000 personnes en Suisse possèdent un patrimoine d'une valeur de 952 milliards de francs (952 000 000 000 de francs). Si cette somme était répartie équitablement entre les habitants les plus riches, chacun posséderait 10,6 millions de francs.

Le classement des 300 Suisses les plus riches est paru récemment. On parle de sommes astronomiques. Mais combien recevriez-vous si cet argent était partagé équitablement entre tout le monde? Moins que vous ne le pensez.

On a distribué la fortune des Suisses les plus riches et voilà le résultat

