Quels cadeaux vont vraiment manquer à Noël? Notre enquête

Depuis plusieurs mois maintenant, les menaces de pénuries se multiplient dans de nombreux secteurs. Mais qu'est-ce que vous aurez réellement de la peine à mettre sous le sapin? On a posé la question aux enseignes suisses.

Apple, Nike, Ikea, depuis plusieurs mois, les grandes marques sont nombreuses à mettre en garde comme de potentielles pénuries d’ici à la fin de l'année. Les raisons sont multiples:

Des problèmes de transport, notamment liés à l'engorgement des ports

Des usines asiatiques fermées à cause du Covid

Une demande en hausse, la reprise post-confinement étant plus forte que prévu

Un manque de matières premières comme le bois, le coton, les métaux rares, etc.

Mais alors, quels cadeaux les Suisses auront-ils réellement de la peine à glisser sous leur sapin? Est-ce que cette situation aura un impact sur le prix? Pour le savoir, watson a fait un tour des commerces. Voici leurs réponses:

Des retards et des pénuries partout

Tous les magasins contactés décrivent l'incertitude de la situation actuelle et signalent des problèmes de livraison ainsi que des risques de retard. Du côté de chez Galaxus, Stephan Kurmann met donc en garde:

«Si vous savez déjà quels cadeaux vous voulez acheter, vous ne devez pas attendre trop longtemps et commander tôt. Ainsi, il n'y aura pas de déception à Noël» Galaxus

Manor précise: «Il peut y avoir des difficultés d'approvisionnement pour certains appareils électroménagers ou appareils multimédia individuels. Toutefois, en principe, tous les biens sont disponibles, mais peut-être pas dans toutes les versions ou à tout moment.»



Au rang des articles en retard, Aldi signale: «plusieurs appareils électroniques de cuisine et des textiles.» D'autres magasins comme Coop, Lidl ou Microspot.ch refusent de préciser les produits qui pourraient faire défaut.

Précisément ,

qu'est-ce qu'il manque?

Tout en assurant être fin prête pour Noël et ne pas s'attendre à de grosses pénuries dans ses rayons, Migros joue la carte de la transparence en détaillant les difficultés dans chaque domaine. Pour sa filiale M-Electronics, la situation est sous contrôle concernant les marques propres de l'enseigne. Mais c'est plus compliqué pour les grands noms du secteur:

«Nous connaissons d'importants problèmes de disponibilité des "marques A", notamment des produits Acer, Apple, Lenovo et HP» Migros

Chez SportXX, rien à signaler concernant l'assortiment d'hiver. En revanche, la situation reste tendue pour les vélos et ne semble pas prête de s'améliorer. De plus, trouver chaussure à son pied pourrait s'avérer plus ardu que prévu ces prochains mois en raison des fermetures d'usines au Vietnam. «Mais cela ne devrait être perceptible, pour autant que ce soit le cas, qu'au printemps», précise Migros.

L'enseigne pointe également «d'importants retards de livraison dans le domaine du ménage (ustensiles de cuisine tels que louches ou pinces à spaghetti, pâtisserie, éponges ou gants), des jouets et des textiles.»



Le site de vente Galaxus/Digitec a aussi accepté de dévoiler les secteurs où il pourrait être plus difficile de trouver le cadeau tant désiré:

«Les cartes graphiques ou les consoles de jeux sont en nombre insuffisant. Dès que nous recevons une nouvelle livraison, les produits sont à nouveau en rupture de stock sous peu» Galaxus

Même constat du côté des ordinateurs, des tablettes et des smartphones. «Des pénuries sont à prévoir partout où une puce est insérée. Toutefois, comme notre gamme est très large, les clients trouveront certainement un produit qui leur convient», détaille Stephan Kurmann.

Doit-on s'attendre à

une hausse des prix ?

«Une hausse des prix à l'achat est probable pour certains articles», confirme le responsable communication de Galaxus. Les raisons sont multiples: augmentation des coûts de transports, rareté des micropuces, mais aussi des prix de lancement des nouveaux produits plus élevés.

«Des augmentations de prix ne sont pas prévues pour le moment, mais ne sont pas à exclure à l'avenir pour certains produits de marque» Manor

Du côté de Migros, l'enseigne reconnaît avoir dû procéder à des augmentations de tarifs importantes dans sa filiale bricolage à cause de la croissance de la demande mondiale en bois. Porte-parole de l'enseigne, Tristan Cerf assure, toutefois, ne pas s'attendre à une hausse notable des prix dans les autres domaines d'ici Noël. Mais rien ne dit que la situation s'améliorera une fois les fêtes passées: