Swisscom va tuer ces webcams en Suisse romande

Mont Pelerin Webcam Swisscom
La webcam du Mont Pèlerin est concernée par les nouvelles mesures.Image: Webcam

Swisscom s’apprête à mettre hors service plusieurs webcams. En cause: l’abandon de la 3G. Une modernisation vers des technologies plus récentes ne serait pas jugée rentable. L’une des caméras concernées est déjà hors ligne.
24.12.2025, 07:1024.12.2025, 07:10

Pour les habitants du Plateau plongés dans le brouillard, les webcams installées sur les sommets constituent un service précieux. Elles permettent de vérifier, avant de monter, si les conditions météorologiques sont meilleures en altitude. Depuis deux décennies, Swisscom exploite ces dispositifs offrant une vue panoramique.

Rigi Kulm Webcam Swisscom
La webcam du Rigi, mardi matin: elle fonctionne encore, mais dès le 1er janvier, la diffusion sera interrompue pour une durée indéterminée.Image: Webcam

Mais dès 2026, certains sommets ne livreront plus d’images en temps réel, rapporte la SRF. Swisscom mettra en effet un terme à la 3G, technologie sur laquelle reposent ces caméras. Une migration vers la 4G ou la 5G ne se justifierait pas économiquement, explique Sepp Huber, porte-parole de l’opérateur. L’investissement requis serait trop important.

Toutes les webcams ne sont toutefois pas concernées. Ces dernières années, des communes et diverses organisations ont également installé leurs propres dispositifs en montagne. Selon la SRF, l’arrêt touchera notamment le Rigi (SZ), le Chasseral (BE), le Mont Gibloux (FR), le Mont Pèlerin (VD), la Dôle (VD), l’Uetliberg (ZH), le Bantiger (BE), l’Aroser Weisshorn (GR) ou encore le San Salvatore (TI). Sur le Bantiger, les images ne sont plus disponibles depuis fin novembre déjà.

Le mont Pélerin 23 décembre 2025.
Le mont Pèlerin 23 décembre 2025.Image: dr
Le Chasseral le 23 décembre 2025.
Le Chasseral le 23 décembre 2025.Image: dr
Le mont Gibloux 23 décembre 2025.
Le mont Gibloux 23 décembre 2025.Image: dr

Du côté de l’organisation touristique Bern Welcome, on rappelle que ces webcams rencontrent un franc succès. Elles sont particulièrement appréciées pour évaluer la météo et la visibilité. Swisscom rappelle néanmoins qu’il ne s’agit pas d’un domaine clé de son activité.

Bantiger Webcam Swisscom
La webcam du Bantiger est déjà hors service. Un message d’avertissement s’affiche à l’ouverture de la page.Image: Webcam

Un relais par d’autres acteurs reste envisageable. Des discussions sont en cours avec des associations et des communes en vue d’éventuelles reprises. Aucune solution concrète n’a toutefois été trouvée à ce stade. (vro)

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich

