Bonne nouvelle pour les employés de Swisscom. Keystone

Swisscom va augmenter ses salaires en 2026

L'opérateur téléphonique annonce un accord avec les partenaires sociaux. Quelque 9500 collaborateurs vont voir leur salaire augmenter.

Le géant de la télécommunication Swisscom a annoncé mardi une augmentation des salaires de 0,9% en 2026. Cette annonce fait suite aux négociations salariales avec les partenaires sociaux du groupe, le syndicat syndicom et l'association du personnel transfair.

Dès le 1er avril, les quelque 9500 collaborateurs de Swisscom, soumis à la convention collective de travail, verront leurs salaires hausser en fonction de leur position dans la fourchette salariale, rapporte un communiqué.

Près de la moitié de l'augmentation de la masse salariale est destinée aux hausses de salaire individuelles. Ceux dont le salaire est supérieur à la fourchette salariale recevront un versement unique, précise l'entreprise. (jzs/ats)