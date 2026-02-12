Swisscom hausse ses prix, mais les revenus continuent de baisser

À partir d'avril, Swisscom augmentera ses tarifs, ce qui devrait rapporter plusieurs dizaines de millions de francs à l'opérateur.

Christoph Aeschlimann, CEO der Swisscom. Keystone

La hausse des prix des abonnements chez Swisscom, qui entrera en vigueur en avril, rapportera plusieurs dizaines de millions de francs à l'opérateur, estime son patron Christoph Aeschlimann. L'augmentation ne mettra toutefois pas fin à l'érosion des revenus du géant bleu.

Le montant final dépendra toutefois du nombre de clients qui résilieront leur abonnement en raison de l'augmentation des prix, a indiqué Aeschlimann à l'agence AWP, en marge de la conférence de presse de bilan du numéro un suisse des télécoms.

«Nous sommes donc plutôt prudents pour le moment et nous en saurons plus cet été.»

Une partie des clients de Swisscom pourrait opter pour une offre de Wingo, autre marque de Swisscom. «Une augmentation des prix chez Wingo n'est certainement pas exclue, mais pour l'instant, nous nous concentrons sur la marque principale Swisscom», a noté Aeschlimann.

Le recul du chiffre d'affaires de Swisscom se poursuivra cette année, principalement en raison de la téléphonie fixe. Swisscom a perdu environ 90'000 numéros fixes l'année dernière.

En revanche, les revenus provenant des services informatiques devraient encore progresser. (dal/awp/ats)