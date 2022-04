Des clients faisant la queue dans un Apple Store pour acheter les derniers iPhone 13 à Nanning, dans le sud de la Chine, le 24 septembre 2021. Image: keystone

Voici le pays où vous pouvez acheter l'iPhone 13 le moins cher du monde

Alors que le prix de l'iPhone fait trembler toute une partie de la population mondiale, celui-ci se révèle, pour l'autre part, étonnement plus opportun. Parmi une trentaine de pays analysés, le positionnement de la Suisse va vous étonner.

Ceux qui le possèdent ne le voient pas comme un simple smartphone. Ils ont un iPhone. Un petit objet rectangulaire aussi fragile que du cristal faisant partie des appareils téléphoniques les plus vendus au monde. Sauf qu'en termes de prix, justement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.

Une étude publiée le lundi 11 avril par le groupe Safe, une société d'assurance en technologie, a comparé les coûts de l'iPhone 13 - tout dernier Graal d'Apple - dans 37 pays au cours du mois de mars 2022. Celle-ci se base sur les informations délivrées par les différentes sites de vente de l'entreprise américaine en question. Contrairement aux idées reçues, le smartphone le plus onéreux ne se trouve pas en Suisse.

Dans le top 3 des iPhones 13 les moins chers, nous appelons...

Avec 1725,05 francs au compteur, le Brésil constitue, d'après l'analyse, le pays dans lequel les personnes ont déboursé le plus pour se procurer le nouvel iPhone. Les Turques n'ont pas été en reste puisqu'en mars, ils ont dû dépenser 1317,05 francs suisses. La Norvège, quant à elle, ferme le podium en ayant cédé l'Iphone 13 au montant de 1181,94 francs suisses.

De l'autre côté du classement, les acheteurs qui ont bénéficié du meilleur prix concernant le produit Apple se trouvaient:

Au Japon

Aux Etats-Unis

A Hong-Kong

Avec respectivement 834,85 francs, 866,66 francs et 905,26 francs. Mais si l'on ne tient compte que des ventes européennes, la Suisse peut se targuer d'avoir vendu le deuxième iPhone 13 le moins cher du continent, au prix de 999 francs le smartphone. Elle a été devancée par le Portugal (945,85 francs), mais s'est placée avant la Pologne (1027,71 francs). Au niveau mondial, la position du territoire helvétique n'est pas à plaindre non plus: elle se trouve à la 11e place du classement.

Pour découvrir les prix de l'iPhone 13 dans les 37 pays analysés

En clair, 890 francs diffèrent entre l'iPhone le plus et le moins onéreux. Une disparité édifiante qui s'explique en deux points, selon HelloSafe, la plateforme de comparaison:

«Les principaux facteurs entraînant un coût élevé de l'iPhone 13 sont le montant élevé des taxes et le taux de change (grosse dépréciation du réal et hausse du dollar)» HelloSafe

(mndl)