Coop confie Interdiscount à un ex-apprenti vendeur
Constantin Hilt prendra samedi les commandes d'Interdiscount. Un retour aux sources pour celui qui avait commencé sa carrière dans l'enseigne comme apprenti vendeur.
Le géant de la distribution Coop promeut à compter de samedi 5 septembre Constantin Hilt à la tête de sa filiale Interdiscount pour palier le départ, consensuel, de Pierre Wenger, indique un communiqué diffusé vendredi.
Constantin Hilt avait fait ses début chez Interdiscount il y a 18 ans comme apprenti vendeur, avant d'en gravir les échelons et d'en intégrer la direction.
A l'issue d'un passage hors du giron du géant orange de 2018 à 2026, il était revenu au bercail et occupait depuis peu la fonction de responsale de projet omnicanal auprès de la maison-mère.
Pierre Wenger quittera le groupe Coop à la fin du mois de septembre, après 25 ans, dont seize passés à la tête d'Interdiscount. (jah/ats)
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