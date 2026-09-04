Coop confie Interdiscount à un ex-apprenti vendeur

Constantin Hilt prendra samedi les commandes d'Interdiscount. Un retour aux sources pour celui qui avait commencé sa carrière dans l'enseigne comme apprenti vendeur.

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Le géant de la distribution Coop promeut à compter de samedi 5 septembre Constantin Hilt à la tête de sa filiale Interdiscount pour palier le départ, consensuel, de Pierre Wenger, indique un communiqué diffusé vendredi.

Constantin Hilt avait fait ses début chez Interdiscount il y a 18 ans comme apprenti vendeur, avant d'en gravir les échelons et d'en intégrer la direction.

Image: dr coop

A l'issue d'un passage hors du giron du géant orange de 2018 à 2026, il était revenu au bercail et occupait depuis peu la fonction de responsale de projet omnicanal auprès de la maison-mère.



Pierre Wenger quittera le groupe Coop à la fin du mois de septembre, après 25 ans, dont seize passés à la tête d'Interdiscount. (jah/ats)