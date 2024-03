Cette entreprise ferroviaire suisse va supprimer le cash

Berne comprend la décision de la BLS de ne plus accepter l'argent liquide dans ses distributeurs et ne semble pas vouloir s'y opposer.

Plus de «Economie»

Le Conseil d'Etat bernois comprend très bien la volonté de la compagnie ferroviaire BLS de ne plus accepter à l'avenir l'argent liquide dans ses distributeurs de billets. En réponse à une intervention parlementaire, il a affirmé, lundi, n'avoir nullement l'intention de s'y opposer.

BLS a annoncé récemment le remplacement dès 2025 de ses 200 distributeurs de billets dans six cantons (BE, LU, VS, FR, NE et SO) par de nouveaux modèles. L'entreprise veut en profiter pour supprimer la possibilité de payer en liquide aux automates.

Un train du BLS quelque part en Suisse (archives). Image: KEYSTONE

Ces velléités ne sont pas du goût du député bernois Thomas Fuchs (UDC), qui les juge «extrêmement problématiques» s'agissant d'une entreprise semi-publique. Il a expliqué:

«Les personnes âgées, les enfants ou d'autres groupes de personnes ne possédant pas de carte bancaire ou de crédit seront désavantagés»

Dans sa réponse, le gouvernement relève qu'il n'y a aucune obligation légale au plan fédéral de proposer la possibilité de payer en liquide. En outre, la gestion du cash dans les distributeurs représente «un facteur de coûts significatif».

Selon le gouvernement, continuer à accepter l'argent liquide comme moyen de paiement dans les distributeurs du réseau BLS renchérirait de 400 000 francs par an les coûts d'exploitation, sans compter les frais initiaux supplémentaires de 1,1 million de francs. Le canton de Berne, en tant qu'actionnaire majoritaire, ne voit donc aucune raison de s'opposer au projet de la compagnie. (jah/ats)