Twint dévoile trois nouveautés: l'application «Business Portal App» pour les commerçants, le «Express Checkout» et le lien de paiement.

Twint dévoile trois nouvelles fonctionnalités

Le service de paiement lance une nouvelle application destinée aux commerçants pour simplifier les transactions en temps réel. En parallèle, deux nouveautés sont déployées pour améliorer l'expérience d'achat en ligne.

Twint introduit une nouvelle application, la «Twint Business Portal App», conçue pour offrir aux commerçants une meilleure visibilité sur leurs transactions. Cette app permet de suivre en temps réel tous les paiements reçus et inclut une option de gestion d’équipe, qui permet d’attribuer différents rôles aux employés, comme l’a annoncé Twint ce mardi.

Grâce à cette nouvelle app, les commerçants ont accès à des données essentielles, comme le chiffre d’affaires de leurs points de vente, l’historique des transactions réussies ou annulées, ainsi que le montant moyen des paiements effectués.

Dans la nouvelle application, les commerçants peuvent notamment consulter le chiffre d’affaires de leurs magasins. Image: twint

Pour un shopping en ligne plus fluide

Twint facilite aussi le paiement sur les boutiques en ligne avec son «Express Checkout». À l’image de services comme PayPal, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’enregistrer une «Twint-ID» pour transmettre automatiquement leurs coordonnées de livraison aux commerçants et finaliser instantanément leurs paiements.

Fini le casse-tête des formulaires interminables: plus besoin de saisir à chaque achat son nom, son adresse et d’autres informations. Twint promet ainsi une expérience de paiement simplifiée et rapide.

Cette solution est déjà compatible avec plusieurs plateformes e-commerce, dont Magento, Shopware et WooCommerce.

Une alternative aux QR codes

Autre nouveauté: les commerçants qui ne disposent pas d’une boutique en ligne pourront désormais générer des liens de paiement. Ces liens pourront être envoyés aux clients par e-mail, via des messages WhatsApp ou encore intégrés sur des pages web, offrant ainsi une alternative pratique aux traditionnels QR codes pour régler ses achats en un simple clic. (sda/awp/oli)