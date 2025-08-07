assez ensoleillé20°
DE | FR
burger
Economie
La Poste

Ces hausses de prix à la Poste n'auront pas lieu

Les envois individuels de courrier A et B, seront
Les prix des lettres en courrier A et en courrier B n'augmenteront pas l'année prochaine.Keystone

Ces hausses de prix à la Poste n'auront pas lieu

La Poste avait soumis au Surveillant des prix des hausses de tarifs de l’ordre de 70,9 millions de francs pour 2026. Mais la grande partie de celles-ci ne seront pas appliquées.
07.08.2025, 09:5407.08.2025, 09:54
Plus de «Economie»

Les prix des lettres en courrier A et en courrier B ainsi que ceux des colis Priority n'augmenteront pas l'année prochaine. La plupart des hausses de prix demandées par la Poste ne seront pas mises en oeuvre en 2026, annonce jeudi Monsieur Prix.

La Poste avait soumis au Surveillant des prix des hausses de tarifs de l’ordre de 70,9 millions de francs pour 2026, en se référant aux défis posés par le financement du service universel, rappellent les services de Stefan Meierhans. Après «d'intenses négociations», les deux parties ont trouvé un accord amiable pour que la majeure partie des hausses prévues ne soit pas appliquée, ajoutent-ils.

L'effet doit «rester neutre» sur le résultat

Des hausses de prix ne seront possibles qu'à concurrence de 20,8 millions de francs sur les 70,9 millions visés. Elles concerneront notamment les colis Economy, les envois en nombre de courrier B et les envois non adressés.

Mauvaise nouvelle pour les Suisses: la Poste a brisé sa promesse

Ces augmentations devront toutefois «être compensées de sorte que leur effet reste neutre sur le résultat», précise Monsieur Prix. (jzs/ats)

Thèmes
Marre de vous faire voler vos colis? Voici la Glitter Bomb
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Ces trois pays ne sont plus accessibles sans visa avec le passeport suisse en 2025
2
La nouvelle méthode de Coop Pronto pour vérifier votre âge pose problème
3
Digitec Galaxus a commis une grosse bourde
Droits de douane: «Le Conseil fédéral aurait dû négocier avant»
Donald Trump a conclu un deal avec l'Union européenne sur la question des droits de douane. En Suisse, malgré des signaux favorables au printemps dernier, rien n'a encore été signé. Où en est-on?
La méthode Trump a fonctionné avec l'Union européenne. Après avoir brandi la menace de taxes élevées pour l'économie du Vieux-continent, le président américain et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont annoncé dimanche la signature d'un accord fixant les droits de douane à 15%.
L’article