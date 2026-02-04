brouillard-2°
DE | FR
burger
Economie
UBS group AG

7,8 milliards de dollars: UBS a largement dépassé les attentes

epa11831469 The logo of the Swiss bank UBS on the former main building of Credit Suisse on Paradeplatz in Zurich, Switzerland, 17 January 2025. The headquarters of Credit Suisse was located at Paradep ...
UBS a largement dépassé les attentes.Keystone

Voici le bénéfice d'UBS l'an dernier

Pour l'ensemble de l'année 2025, la banque aux trois clés affiche un bénéfice de 7,8 milliards de dollars, dépassant largement les attentes du marché.
04.02.2026, 06:5804.02.2026, 07:01

UBS a réalisé un bénéfice net de 1,2 milliard de francs au dernier trimestre 2025, soit un bond de 56% sur un an. Dans un contexte marqué par l'intégration de Credit Suisse et les vifs débats sur le renforcement des exigences réglementaires en matière de fonds propres, la banque a ainsi largement dépassé les attentes du marché.

Avant impôts, la grande banque a gagné 1,70 milliard, soit 62% de plus que lors du même trimestre de l'année précédente. Après ajustement des coûts d'intégration, UBS annonce un bénéfice avant impôts de 2,87 milliards pour la période d'octobre à décembre 2025, soit une augmentation de 62%.

Le passé trouble de Credit Suisse avec les nazis revient hanter UBS

Les revenus de la banque ont augmenté de 4% pour atteindre 12,15 milliards de dollars, tandis que les dépenses ont diminué de 1% pour s'établir à 10,29 milliards. Le ratio coûts/revenus s'est ainsi établi à 84,7% pour le trimestre sous revue, talors que sur une base ajustée, il était de 75,2%.

Les analystes tablaient en moyenne sur 968 millions pour le bénéfice net, et à 11,78 milliards pour le produit d'exploitation, selon les chiffres du consensus AWP.

Nouvelle réglementation en Suisse

Pour l'ensemble de l'année 2025, UBS affiche ainsi un bénéfice de 7,8 milliards de dollars (+53%). Les actionnaires d'UBS devraient recevoir un dividende de 1,10 dollar par action pour l'exercice, contre 90 centimes l'année précédente, soit une progression de 22%. Les analystes s'attendaient à environ 0,99 dollar.

Pour la nouvelle année, la direction prévoit une augmentation de l'ordre de 10%. En outre, la banque prévoit dans un premier temps des rachats d'actions d'une valeur de 3 milliards de dollars en 2026, qui seront étendus par la suite. Le montant dépendra de la forme finale que prendra la nouvelle réglementation en Suisse et de la réalisation des objectifs financiers.

Du changement se prépare à la tête d'UBS

En 2026, avant le début des discussions sur le renforcement des exigences en matière de fonds propres, les rachats d'actions devraient retrouver leur niveau d'avant le rachat de Credit Suisse. En 2022, UBS a racheté des actions pour une valeur de 5,6 milliards de dollars. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
de Pol-Malo LE BRIS, londres
Selecta quitte la Suisse
7
Selecta quitte la Suisse
de Benjamin Weinmann
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
de Doris Kleck
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Thèmes
Ce taureau court au milieu d'une banque et provoque le chaos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi les fluctuations des métaux précieux inquiète les experts
L'or et l'argent connaissent de fortes secousses qui inquiètent les spécialistes des marchés financiers.
L'or et l'argent rebondissent ce mardi, après avoir subi une lourde chute la veille sur fond de nomination à la Réserve fédérale américaine mais aussi de mouvement spéculatif peu courant sur des actifs considérés comme des placements sûrs.
L’article