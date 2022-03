L'Ukraine est considéré comme le «grenier de l'Europe». Image: Shutterstock

Pourquoi personne ne peut se passer de l'Ukraine économiquement

Agriculture, réserve de minerais: l'Ukraine est, sur de nombreux plans, au sommet des rangs des pays d'Europe – et du monde. On vous dit l'essentiel.

Quels que soient les pays concernés, les guerres sont injustifiables et révoltantes. Mais l'émotion, on le sait, est souvent d'autant plus présente quand on se sent relativement proche des pays concernés. Le conflit qui se déroule en Ukraine du fait de son invasion par la Russie a valeur d'exemple.

Passé ce fait psychologique, des données d'un autre ordre étayent la proximité de l'Ukraine avec le reste du monde, notamment l'UE et la Suisse: son importance économique et agricole. Voici quatre domaines – outre celui de l'énergie, déjà bien commenté – où le «grenier de l'Europe» explose les scores.

Deuxième superficie mondiale de terres cultivables

En termes de surface de terres arables, l'Ukraine arrive en deuxième position du podium mondial. Selon un rapport du Ministère français de l'économie et des finances datant de janvier 2021, on y recense 32,5 millions d'hectares de terres cultivables, soit 70% de la superficie du pays selon le site La France Agricole, et le double de la France. Il s'agit aussi, d'après le ministère français, du plus grand pays agricole du continent européen par sa taille avec ses 41,5 millions d’hectares de la surface agricole utilisée.

Premier producteur mondial d'œufs

Cela se ressent sur la production et les exportations. Selon le même rapport ministériel, l'Ukraine est le premier producteur d'œufs dans le monde et de produits qui en sont dérivés, et le troisième fournisseur européen en viande de volaille. Le pays est également le quatrième producteur mondial de pommes de terre, et il est en outre devenu le deuxième plus gros fournisseur de produits bio du marché européen en 2019.

Des mines à n'en plus finir (et un record mondial)

L'Ukraine est un mastodonte des ressources minières. Selon Andriy Futey, membre du Ukrainian World Congress, le pays s'affiche en tête du classement européen pour les réserves de minerais d'uranium et détient la deuxième place en Europe – et la dixième place dans le monde – en matière de réserves de minerais de titane. L'Ukraine est deuxième également au niveau mondial pour ce qui est des réserves explorées de minerais de manganèse (2,3 milliards de tonnes, soit 12% des réserves mondiales) et des réserves de minerais de fer (30 milliards de tonnes). Elle bénéfice enfin, en Europe, de la deuxième plus grande réserve de minerais de mercure.

Au-delà de ces réserves en minerais, l'Ukraine est au huitième rang mondial pour leur exportation. En 2019, le pays est le septième producteur mondial de minerai de fer, le huitième producteur de manganèse, le sixième producteur de titane, le septième producteur de graphite et le huitième producteur d'uranium.

Premier exportateur mondial d'huiles de tournesol

Toujours selon le rapport du gouvernement français, l’Ukraine produit annuellement 80 millions de tonnes de céréales et d’oléagineux, dont 54 à 55 millions sont exportées – ce qui en fait l'un des grands producteurs mondiaux de ce secteur. Une offre qui répond ainsi à la demande européenne en biocarburants, notamment en huile végétale carburant (HVC) justement. Le pays s'avère, au niveau mondial:

Le premier exportateur d’huiles et de graines de tournesol (l'Ukraine produit même plus de la moitié de l'huile de tournesol mondiale selon Le Monde)

(l'Ukraine produit même plus de la moitié de l'huile de tournesol mondiale selon Le Monde) Le deuxième exportateur de colza

Le troisième exportateur de noix et de miel

Le quatrième exportateur de maïs, d’orge et de sorgo

Le cinquième exportateur de blé

Chiffre assez éloquent: selon l'article «Le renouveau agricole de l'Ukraine: vers de nouvelles tensions géoéconomiques sur le marché céréalier», paru dans la revue académique Géoéconomie, le pays fournissait en 2012, année de publication de l'article, 1 graine de tournesol sur 3 dans le monde.