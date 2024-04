Le patron de Xiaomi, Lei Jun, présente la première voiture électrique du constructeur chinois. Image: keystone

C'est avec cette voiture que Xiaomi compte battre Tesla

En Europe, Xiaomi est principalement connu pour ses smartphones abordables. Toutefois, l'entreprise chinoise fait désormais son entrée sur le marché des voitures électriques, intensifiant ainsi la compétition sur les prix.

Tara Rezaie Farmand / t-online

Visuellement, la quatre portes rappelle la Porsche Taycan. Image: keystone

Le fabricant chinois de téléphones portables Xiaomi a lancé sa première voiture électrique, s'engageant ainsi dans la compétition intense du marché des véhicules électriques en Chine. Lors de la présentation, le président de Xiaomi, Lei Jun, a déclaré que le modèle SU7 était conçu pour être la voiture la plus élégante, la plus facile à conduire et la plus «intelligente». Il s'agit du premier des quatre modèles de voitures électriques prévus.

Selon le modèle, la voiture devrait être vendue en Chine entre 27 700 et 39 000 euros. L'entreprise, principalement connue chez nous pour ses smartphones bon marché, vise ainsi à rivaliser avec les géants BYD et Tesla. Xiaomi propose par exemple un prix inférieur à celui de Tesla pour la Model 3 en Chine.

Au cours des premières 24 heures, 88 898 commandes ont été enregistrées, selon le portail CarNewsChina. Les premières voitures devraient être livrées fin avril. Les détails concernant le lancement sur le marché européen n'étaient pas encore divulgués.

Xiaomi: grande autonomie et accélération rapide

L'objectif était de construire la voiture la plus rapide à un tel prix, a expliqué Lei. Selon lui, la version la plus rapide de la berline sportive — la SU7 Max équipée de deux moteurs électriques de 495 kW — accélère de 0 à 100 km/h en 2,78 secondes. Parmi les concurrents, la Model S la plus rapide de Tesla réalise le sprint en 2,1 secondes selon les données du constructeur. Avec une charge de batterie, le SU7 équipé de la plus grande batterie devrait pouvoir parcourir jusqu'à 800 kilomètres selon la norme chinoise.

C'est à cette fin que la SU7 est construite de manière extrêmement aérodynamique. Dans sa configuration carrosserie la plus aérodynamique, le coefficient de résistance à l'air cW doit être de 0,195, une valeur exceptionnellement basse. Xiaomi promet également qu'il est possible de recharger la batterie pour 390 kilomètres en seulement 10 minutes.

«Parmi les autres particularités, on peut citer un cW de seulement 0,195, un aileron arrière déployable, des modes Drift, Boost et Launch, des capteurs Lidar en option et un petit réfrigérateur, une recharge bidirectionnelle, un affichage tête haute particulièrement grand, de nombreux boutons physiques (qui font largement défaut sur la Model 3) et des joues de siège gonflables». insideevs.de

Xiaomi veut mieux relier les smartphones et les voitures: le téléphone portable peut par exemple être reflété sur le grand écran de la voiture. Image: xiaomi

La version de base du SU7, moins chère, est équipée d'un moteur électrique de 220 kW et peut, selon les indications de l'entreprise, passer de 0 à 100 kilomètres par heure en 5,28 secondes. Une batterie de 73,6 kWh permet une autonomie de 668 kilomètres selon la norme chinoise CLTC. Cependant, selon la norme européenne WLTP, l'autonomie serait nettement inférieure.

Le SU7 apparaît en trois versions: grande et petite batterie et, au choix, avec traction intégrale. Image: keystone

La production en série a déjà commencé dans l'usine de Pékin. Dans un premier temps, elle devrait pouvoir construire 150 000 voitures par an, puis 300 000 véhicules. Comparé à Tesla et surtout aux plus grands constructeurs automobiles comme Toyota et VW, qui produisent environ 10 millions de véhicules par an, c'est presque insignifiant. Xiaomi vise, selon ses propres déclarations, à se classer parmi les cinq premiers constructeurs automobiles à long terme.

D'autres groupes, éloignés du secteur, se lancent également sur le marché des voitures électriques en Chine. Le géant des télécommunications Huawei ou Baidu, l'équivalent chinois de Google, sont impliqués dans les voitures électriques.

Apple a échoué avec sa voiture électrique

Ce n'est que récemment que l'on a appris qu'Apple, le géant de l'iPhone, avait abandonné le développement de sa propre voiture électrique après dix ans de travail. Ce renoncement aurait entraîné des pertes financières de plus de 10 milliards de dollars US pour l'entreprise.

La Chine est le marché le plus important au monde pour les voitures électriques et est donc hautement concurrentiel. Le constructeur automobile chinois BYD et le géant américain Tesla se disputent la suprématie sur ce marché. De plus, de nombreuses nouvelles marques chinoises de voitures électriques ont émergé ces dernières années. Bon nombre d'entre elles proposent des remises importantes sur leurs véhicules pour rester compétitives.

