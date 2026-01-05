Ils ont testé 6 voitures électriques bon marché: voici les meilleures

Le marché des véhicules électriques abordables s’étoffe. Si Hyundai et Fiat obtiennent de très bonnes notes, les deux véhicules les moins chers du test présentent des faiblesses notables.

Christopher Clausen / t-online

Plus de «Economie»

Un article de

Le nombre de voitures électriques neuves à prix raisonnable progresse. Alors qu’il n’y avait il y a deux ans que trois modèles sous 30 000 francs, les acheteurs disposent aujourd’hui d’au moins huit modèles à moins de 25 000 francs, sans compter les rabais. L’entrée de gamme commence avec la Dacia Spring à 15 000 francs.

L’association allemande ADAC a comparé six petites voitures électriques. Un vainqueur clair se dégage, mais, vu les écarts très réduits entre les notes, il n’y a pas de véritables perdants. Pour les experts, toutefois, les deux derniers du classement ne sont que partiellement recommandables.

Hyundai Inster, le meilleur petit modèle électrique

Hyundai Inster: la petite citadine n’existe qu’en version électrique. Image: Hyundai Switzerland

Avec une note globale de 2,3, la Hyundai Inster en version d’entrée Select prend la tête. Ce modèle coûte environ 24 000 francs. Il affiche la meilleure autonomie pratique du test avec 290 kilomètres et offre un habitacle généreux. Ses performances en matière de sécurité et de comportement routier ont également été saluées. Lors de notre propre essai, on a été convaincus par sa grande modularité.

La Fiat Grande Panda Electric, des performances «solides»

La Fiat Grande Panda Electric, en finition Red (environ 25 000 francs), prend la deuxième place. L’ADAC qualifie ses performances de «solides». Les testeurs lui attribuent les meilleures notes en comportement routier. Son autonomie de 250 kilomètres est jugée satisfaisante. Avec une note globale de 2,5, c'est le deuxième modèle du classement à décrocher la mention «bien».

Le nouveau Fiat Grande Panda marie look rétro et technologie moderne. Image: Fiat

La Citroën ë-C3 , troisième au test

La Citroën ë-C3 débute en version de base au prix très correct de 24 500 francs. Image: Citroën

Tout près derrière, la Citroën ë-C3, techniquement très proche du Panda, obtient la note 2,6. Elle reçoit la même note pour son comportement routier. Malgré une motorisation identique, la Citroën a une autonomie légèrement supérieure avec 255 kilomètres. Les testeurs pointent toutefois une dotation de base assez minimaliste. Lors de notre essai, la voiture s'est montrée globalement convaincante.

La BYD Dolphin Surf présente des défauts

Le plus grand constructeur mondial de voitures électriques, BYD, tente de s’imposer en Suisse avec le Dolphin Surf. Image: keystone

La BYD Dolphin Surf obtient, lui aussi, la note 2,6. Dans la configuration Boost testée (environ 25 000 francs), c’est l’un des modèles les plus chers du comparatif. Il atteint avec 260 kilomètres la deuxième meilleure autonomie pratique. En revanche, ses qualités routières n’obtiennent qu’un 3,6, notamment en raison de la direction et des temps de charge jugés peu convaincants.

la Leapmotor T03 et la Dacia Spring déçoivent

Leapmotor T03: un modèle déjà vieillissant en Chine. Image: keystone

Aux dernières places figurent la Leapmotor T03 (note 2,9) et la Dacia Spring (3,0). Avec un tarif d’environ 17 000 francs, ce sont les modèles les plus abordables du test. Leur autonomie pratique – 210 kilomètres pour le T03 et 185 pour la Spring – reste limitée. Le comportement routier est évalué à 3,3 et 3,6, signe de nettes marges d’amélioration. Pour le T03, la charge utile de seulement 289 kilos est également critiquée: avec quatre adultes de 75 chacun, la voiture est déjà en surcharge.

Pour la Spring, ce sont la qualité perçue et le résultat mitigé de son crash-test en 2021 qui laissent un goût amer.

Dacia Spring: le modèle le moins cher de la marque roumaine est fabriqué en Chine. bild: dacia

Dans l’ensemble, l’ADAC observe une tendance positive dans l’offre de micro et petites voitures électriques. Elles deviennent plus pratiques au quotidien et plus accessibles. En revanche, les prix très bas – comme ceux de la T03 ou de la Spring – s’accompagnent de compromis importants.

Bonus: La Renault électrique nous a convaincus

La Renault 5, elle aussi disponible en Suisse pour un peu moins de 25 000 francs, ne faisait pas partie du comparatif. Lors de notre essai, le petit modèle français nous a séduits par son charme, son agrément de conduite et son sens du détail.

Les prochains modèles

Dès 2026, de nombreux véhicules électriques bon marché arriveront sur le marché. Parmi les modèles importants à venir: Nissan Micra, Škoda Epiq, VW ID. Polo, VW ID. Cross, Cupra Raval et Renault Twingo.

Les résultats détaillés du test de l'ADAC sont disponibles ici.