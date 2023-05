Le scandale Takata

Takata était un fabricant japonais de pièces automobiles, notamment d'airbags. En 2015, l'une des plus grandes campagnes de rappel de tous les temps a été lancée, car des millions d'airbags Takata pouvaient provoquer des accidents dangereux en raison d'un défaut de conception. Certains airbags projetaient des fragments de métal lors de leur déclenchement, ce qui pouvait entraîner des blessures graves, voire la mort.

Suite à ce scandale, Takata a dû déposer le bilan et a finalement été rachetée par la société américaine Key Safety Systems et rebaptisée Joyson Safety Systems.