Cap-Vert: au moins 25 morts dans un accident de bus sur l’île de Fogo

Un bus transportant 32 personnes a chuté samedi soir dans un ravin d’une trentaine de mètres sur l’île de Fogo.

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Image: Capture d'écran Direct Brut sur x

Au moins 25 personnes ont été tuées samedi soir dans un accident de bus sur l’île de Fogo, au Cap-Vert. Les victimes sont principalement des enfants et des adolescents, selon un nouveau bilan communiqué dimanche par la radio publique.

Le représentant de la protection civile de la municipalité de São Filipe, Jose Canuto, faisait précédemment état de 24 morts.

Les accidents de cette ampleur sont rares et les routes globalement en bon état dans cet archipel d'Afrique de l'Ouest de quelque 550.000 habitants, situé en plein Atlantique, au large du Sénégal.

D'autres personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, avait ajouté Canuto dans une déclaration à la presse.

La radio publique, Radio de Cabo Verde (RCV), indique que toutes les victimes seront enterrées dans la journée.

Selon les autorités locales, le bus transportait en tout 32 personnes, qui retournaient à São Filipe après une excursion à Cha das Caldeiras près d'un volcan, le Pico do Fogo.

Une chute d'une trentaine de mètres

L'accident s'est produit dans la localité de Campanas, hautes terres du nord de São Filipe, quand le bus aurait quitté la route et chuté dans un ravin d'une trentaine de mètres de profondeur, dans une zone rocheuse, avant de plonger dans une vallée difficile d'accès.

Selon des témoignages rapportés par la radio publique, l'un des pneus a éclaté et le véhicule a dérapé.

Les opérations de secours se sont déroulées toute la nuit et 7 victimes ont déjà été inhumées à l'aube, en raison de l'état des corps, ont affirmé les autorités locales.

Le chauffeur du bus figure parmi les personnes décédées. Il organisait cette excursion chaque année généralement avant la rentrée, comme un cadeau aux élèves qu'il transportait en période scolaire.

Le délégué du ministère de l'Education à São Filipe, José Pedro Gonçalves, a précisé à la presse que ce voyage n'était pas organisé dans le cadre scolaire. (dal/ats/afp)