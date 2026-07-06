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Coupe du monde 2026: Les joueurs du Cap-Vert accueillis en héros

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Les joueurs du Cap-Vert accueillis en héros

L'équipe nationale du Cap-Vert est rentrée au pays dimanche, après avoir tenu tête à l'Argentine à la Coupe du monde.
06.07.2026, 16:1206.07.2026, 16:12

L’équipe nationale de football du Cap-Vert a atterri hier à Praia, la capitale. Des milliers de supporters l’ont accueillie.

Profitant également des célébrations du 51e anniversaire de l'indépendance de l'archipel, les habitants ont fêté leur sélection au son de la musique, avec des drapeaux et une ambiance de carnaval.

Le Cap-Vert, qui compte environ 590 000 habitants, abordait cette Coupe du monde dans la peau d'un immense outsider.

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Contre toute attente, les Requins bleus sont parvenus à se qualifier pour la phase à élimination directe après avoir décroché trois matches nuls en phase de groupes, notamment face à l'Espagne lors de leur entrée dans le tournoi.

Il a ignoré un DM LinkedIn qui l'invitait à jouer au Mondial

L'aventure s'est finalement arrêtée en seizièmes de finale. Les Cap-Verdiens se sont inclinés 3-2 après prolongation contre l'Argentine, au terme d'un match spectaculaire durant lequel ils ont longtemps fait douter les champions du monde en titre. (max)

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