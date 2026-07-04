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L'Argentine triomphe du Cap-Vert à l'issue d'un match épique

Argentina&#039;s Lionel Messi (10) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) Lionel M ...
L'aventure de Lionel Messi continue.Keystone

L'Argentine triomphe du Cap-Vert à l'issue d'un match épique

Sensation à Miami: l'Argentine, tenante du titre, s'est vue tenue en échec par le Cap-Vert jusqu'en deuxième partie de prolongation. L'Albiceste a triomphé des Requins bleus 3-2.
04.07.2026, 02:4704.07.2026, 03:04

L'ambiance était électrique à Miami, vendredi. L'Argentine a ouvert le score (29e) grâce à l'inévitable Lionel Messi, auteur de son 7e but du tournoi, portant à 20 son record en Coupe du monde. Puis Deroy Duarte a égalisé pour les Cap-Verdiens, néophytes dans la compétition, à la 59e.

Dans la prolongation, Lisandro Martinez a redonné l'avantage à l'Albiceleste (92e) et, à la stupéfaction générale, Lopes Cabral a remis les deux équipes à égalité d'une frappe somptueuse (103e).

Les Cap-Verdiens de Romandie sont à fond derrière leur équipe

C'est finalement un but contre son camp de Diney Borges, après un corner de Messi, qui a libéré les Argentins à la 111e, en deuxième partie de prolongation.

L'Argentine affrontera l'Egypte en huitièmes de finales, mardi 7 juillet, à Atlanta.

(acu/ats/afp)

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