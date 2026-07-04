L'aventure de Lionel Messi continue. Keystone

L'Argentine triomphe du Cap-Vert à l'issue d'un match épique

Sensation à Miami: l'Argentine, tenante du titre, s'est vue tenue en échec par le Cap-Vert jusqu'en deuxième partie de prolongation. L'Albiceste a triomphé des Requins bleus 3-2.

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L'ambiance était électrique à Miami, vendredi. L'Argentine a ouvert le score (29e) grâce à l'inévitable Lionel Messi, auteur de son 7e but du tournoi, portant à 20 son record en Coupe du monde. Puis Deroy Duarte a égalisé pour les Cap-Verdiens, néophytes dans la compétition, à la 59e.

Dans la prolongation, Lisandro Martinez a redonné l'avantage à l'Albiceleste (92e) et, à la stupéfaction générale, Lopes Cabral a remis les deux équipes à égalité d'une frappe somptueuse (103e).

C'est finalement un but contre son camp de Diney Borges, après un corner de Messi, qui a libéré les Argentins à la 111e, en deuxième partie de prolongation.

L'Argentine affrontera l'Egypte en huitièmes de finales, mardi 7 juillet, à Atlanta.

(acu/ats/afp)