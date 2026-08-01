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Un avion touristique s'écrase au Pérou et fait 13 morts

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L'avion s'est écrasé peu après 13h00 (20h00 en Suisse), après avoir décollé de l'aérodrome de Pisco, à quelque 240 kilomètres au sud de Lima.Keystone

Un avion touristique s'écrase au Pérou et fait 13 morts

L'appareil s'est abîmé peu après son décollage de Pisco, alors qu'il emmenait des visiteurs vers les célèbres lignes de Nazca. Les autorités ont confirmé la mort des 13 personnes à bord et ouvert une enquête sur les causes du drame.
01.08.2026, 22:3301.08.2026, 22:34

Au moins 13 personnes sont mortes dans le crash d'un petit avion qui transportait des touristes partis admirer les lignes de Nazca, l'un des principaux sites archéologiques du Pérou, a annoncé la police samedi.

L'avion s'est écrasé peu après 13h00 (20h00 en Suisse), après avoir décollé de l'aérodrome de Pisco, à quelque 240 kilomètres au sud de Lima.

«Onze passagers et deux membres d'équipage sont morts», a déclaré à la presse le commandant de police Jorge Andrade, depuis le lieu de l'accident. «Compte tenu de l'ampleur de l'accident, il n'y a aucun survivant. A ce jour, nous avons récupéré quatre corps», a ajouté le commandant Andrade, sans préciser l'identité des victimes.

Il n'a pas fourni de détails sur les causes de l'accident et a indiqué que l'Autorité de l'aviation civile péruvienne mènerait l'enquête.

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Sur place, pompiers et policiers s'affairent parmi les débris de l'appareil encore fumant, d'après des images de correspondants locaux publiées sur Facebook.

Pisco possède un aérodrome où opèrent des dizaines de petits avions, transportant un grand nombre de passagers, principalement des touristes étrangers.

En 2022, un accident d'avion avait fait sept morts, dont deux Chiliens et trois Néerlandais. En octobre 2010, quatre touristes britanniques et deux membres d'équipage péruviens avaient péri dans le crash d'un autre avion. (tib/ats)

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