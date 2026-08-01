Au moins trois personnes ont été tuées et quinze autres blessées samedi dans une explosion survenue dans un café à Moscou. Keystone

Une explosion dans un café à Moscou fait trois morts

Au moins 15 autres personnes ont été blessées dans la déflagration survenue samedi soir dans la capitale russe. Les autorités enquêtent sur les causes de l'explosion, qui pourrait être liée à une fuite de gaz.

Plus de «International»

Au moins trois personnes ont été tuées et quinze autres blessées samedi dans une explosion survenue dans un café à Moscou, a indiqué la police de la capitale russe, qui n'a pas précisé dans l'immédiat la cause de l'incident.

«D'après les informations dont nous disposons, une explosion s'est produite aujourd'hui vers 20h10 (19h10 en Suisse) à proximité d'un café d'été, faisant trois morts et quinze blessés de gravité variable», a indiqué la police de Moscou à l'agence de presse étatique Ria Novosti.

«Des enquêteurs et des techniciens de la police scientifique (...) sont à pied d'oeuvre sur place. Une expertise de la scène de l'incident est actuellement en cours», a-t-elle ajouté.

Des chaînes Telegram russes ont diffusé des vidéos montrant de nombreux camions de pompiers et des ambulances sur les lieux.

Selon la chaîne Telegram Baza, connue pour ses liens avec les forces de l'ordre russes, l'explosion est due à une déflagration de gaz dans les cuisines du café. (tib/ats)