assez dégagé23°
DE | FR
burger
International
Russie

Une explosion dans un café à Moscou fait trois morts

A woman runs through Red Square under pouring rain in Moscow, Tuesday, July 28, 2026, backdropped by St. Basil&#039;s Cathedral. (AP Photo/Pavel Bednyakov) Russia Weather
Au moins trois personnes ont été tuées et quinze autres blessées samedi dans une explosion survenue dans un café à Moscou.Keystone

Une explosion dans un café à Moscou fait trois morts

Au moins 15 autres personnes ont été blessées dans la déflagration survenue samedi soir dans la capitale russe. Les autorités enquêtent sur les causes de l'explosion, qui pourrait être liée à une fuite de gaz.
01.08.2026, 21:3201.08.2026, 21:34

Au moins trois personnes ont été tuées et quinze autres blessées samedi dans une explosion survenue dans un café à Moscou, a indiqué la police de la capitale russe, qui n'a pas précisé dans l'immédiat la cause de l'incident.

«D'après les informations dont nous disposons, une explosion s'est produite aujourd'hui vers 20h10 (19h10 en Suisse) à proximité d'un café d'été, faisant trois morts et quinze blessés de gravité variable», a indiqué la police de Moscou à l'agence de presse étatique Ria Novosti.

En direct
Un navire de l'agence atomique russe Rosatom coulé par des drones

«Des enquêteurs et des techniciens de la police scientifique (...) sont à pied d'oeuvre sur place. Une expertise de la scène de l'incident est actuellement en cours», a-t-elle ajouté.

Des chaînes Telegram russes ont diffusé des vidéos montrant de nombreux camions de pompiers et des ambulances sur les lieux.

Selon la chaîne Telegram Baza, connue pour ses liens avec les forces de l'ordre russes, l'explosion est due à une déflagration de gaz dans les cuisines du café. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«Ils continuent d&#039;arriver»: 60 000 migrants sont entrés en Espagne
3
«Ils continuent d'arriver»: 60 000 migrants sont entrés en Espagne
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
L'attentat contre le Crocus City Hall à Moscou
1 / 13
L'attentat contre le Crocus City Hall à Moscou
L'attaque contre le Crocus City Hall, à Moscou, a fait 137 morts.
source: sda / dmitry serebryakov
partager sur Facebookpartager sur X
Vladimir Poutine fait du nucléaire une priorité
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
Le Hamas a accepté ce vendredi la conclusion d'un accord sur son désarmement à Gaza et confirmé une déclaration de Donald Trump.
La conclusion de cet accord est l'un des points clés de la deuxième phase du plan de paix initié par les Etats-Unis visant à mettre fin à la guerre entre le mouvement islamiste palestinien et Israël.
L’article