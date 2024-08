Mike Lynch, 59 ans, surnommé le «Bill Gates du Royaume-Uni». images: getty

Le «Bill Gates britannique» a disparu après une violente tornade

Un voilier de luxe qui transportait une dizaine d'entrepreneurs de la Tech a sombré au large de la Sicile, lundi à l'aube. Parmi les six businessmen toujours portés disparus, on trouve le magnat britannique Mike Lynch. Son épouse a pu sauter dans un canot et être secourue à temps.

Dimanche dans l'après-midi, douze passagers et dix membres d'équipage prenaient sereinement la mer depuis les côtes siciliennes, à bord d'un superyacht de 56 mètres de long. Vers cinq heures du matin, lundi, l'embarcation de luxe, baptisée Bayesian, s'est retrouvée aux prises avec une puissante tornade et a coulé à pic à environ 800 mètres au large de Porticello.

Après l'intervention d'un premier bateau qui naviguait dans les parages, les gardes-côtes ont pris le relais pour localiser l'épave, à environ 50 mètres de profondeur.

A bord, un premier mort.

Bilan provisoire de l'accident: une personne décédée (le cuisinier), quinze rescapés (dont le capitaine) et six passagers qui n'ont toujours pas donné signe de vie. Parmi les disparus, on trouve notamment Mike Lynch, 59 ans. Surnommé le «Bill Gates du Royaume-Uni», il est l'un des entrepreneurs les plus puissants du monde de la Tech britannique. Il avait été acquitté, en juin dernier, après une accusation de fraude dans le cadre de la vente de sa société Autonomy au géant HP en 2011. Une rescapée, terrifiée par l'accident, raconte à la Reppublica comment elle a sauvé sa fille, âgée d'une année:

«Je l'ai maintenue à flot de toutes mes forces, les bras tendus vers le haut pour ne pas la laisser se noyer. Tout était sombre. Dans l’eau, je ne pouvais pas garder les yeux ouverts. J'appelais à l'aide, mais tout ce que j'entendais autour de moi, c'était les cris des autres.»

Bien que l'aube n'avait pas encore pointé le bout de ses rayons, le drame s'est déroulé sous les yeux de plusieurs témoins, dont certains se sont chargés des premiers secours.

«J'étais chez moi quand la tornade a frappé. J'ai immédiatement fermé toutes les fenêtres. Puis j'ai vu le bateau, il n'avait qu'un mât, il était très grand. Je l'ai vu couler de mes propres yeux» Un pêcheur aux médias italiens.

«Vers 3h55, nous avons été témoins de la tornade. Au bout d'un quart d'heure, nous avons aperçu une fusée à 500 mètres du quai. Vers 4h35, nous prenions la mer pour porter secours, mais nous ne voyions que les restes du bateau. Il n’y avait aucun homme à la surface» Fabio Cefalù, un pêcheur ayant prêté secours, à l'AFP

La vidéo de la tornade en Sicile: Vidéo: facebook

Le bateau

Le Bayesian bat pavillon anglais et est loué par une société française. Il possède le deuxième plus haut mât du monde et le plus grand mât en aluminium, avec un total de 75 mètres. Proposé à la location jusqu'à l'accident de ce lundi, il a été construit en 2008 par Perini Navi, avec un design intérieur signé par le Français Rémi Tessier.

Selon les médias italiens, le voilier s'est trouvé sur la route «d'une trombe marine», un phénomène de plus en plus observé en Europe ces dernières années. Lundi matin, une enquête a été ouverte par les autorités italiennes, sous la coordination de l'Autorité judiciaire de Termini Imerese. Et les recherches continuent.

Lundi dans l'après-midi, l'armateur britannique du voilier, Camper & Nicholsons, s'est exprimé par l'intermédiaire d'un communiqué: «Notre priorité est de coopérer avec les recherches en cours et d'assurer tout le soutien nécessaire aux passagers et aux membres d'équipage ayant survécu».

