Grave accident de Flixbus en Allemagne: au moins 5 morts

Les hôpitaux de la région se préparaient à une opération à grande échelle. Les urgences ont été alertées et les salles d'opération et de diagnostic sont en cours de préparation et disponibles, a annoncé un porte-parole de l'hôpital Diakonissen de Leipzig. Par ailleurs, le centre de contrôle a été informé des capacités dont il dispose pour accueillir les patients.

Comment un ado de 15 ans a sauvé 100 vies à Moscou

A Moscou, l'attentat du 22 mars a fait 137 morts et 152 blessés selon le dernier bilan. Mais sans l'intervention d'un ado en particulier, le compte aurait été tragiquement plus élevé.

Il a 15 ans, il s'appelle Islam Khalilov, il est Russe et c'est un héros. Ce vendredi 22 mars, un attentat terrible surprend Moscou et choque le monde. Ce soir-là, Islam, lycéen, travaille au vestiaire du Crocus City Hall. Ce devait être une soirée comme il en vit souvent depuis qu'il a commencé à y travailler un an plus tôt. Mais, ce soir-là, la salle de concert est assaillie par un groupe d'hommes armés et déterminés à faire le plus de victimes possible.