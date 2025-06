A l'intérieur du clash entre Musk et Trump

On a tenté d'imaginer ce qu'ont bien pu se dire Elon Musk et Donald Trump en privé au cours des 36 dernières heures. getty/watson

Actu fiction

A l'intérieur du chat privé entre Musk et Trump

Si la prise de bec entre l'homme le plus riche du monde et l'homme le plus puissant de la planète a pris de telles proportions en public, imaginez seulement ce que cela a dû être en privé... Nous, on a essayé.

Donald Elon, ça va pas ou quoi? M’afficher comme ça en pleine réunion de travail?

J’avais l’air de quoi, moi, avec le Norvégien, pendant que tu tweetais comme un demeuré sur X?

Keystone

Elon L’Allemand, Donald! L’ALLEMAND.

C'est pareil, non?

C’est la bien preuve que t’es complètement à côté de tes pompes.

Eh, pourquoi tu m’agresses?

...

Tu m’en veux toujours pour le projet de loi budgétaire?

...

C'était juste pour te faire économiser des impôts, mon vieux. Si t'es pas content, va voir sur Mars si j'y suis.

...

Allez, quoi... Tesla se pétait déjà méchamment la gueule, de toute façon.

T'es méchant avec mes voitures juste parce que tu ne sais pas les conduire.

Oh, Elon... On va quand même pas se prendre le chou pour ça...

Pense à tous les bons moments qu’on a vécu ensemble...

C’est pas ce que tu disais aux autres derrière mon dos.

Pendant que je faisais le sale boulot et sortais la tronçonneuse pour dégommer ces abrutis de fonctionnaires.

Comment ça?

Quand j’ai proposé de réduire les dépenses publiques de 1000 milliards, c’est pas toi qui a dit à tes conseillers, je cite: «C’est des conneries»?

Bah, je pensais que t'exagérais un peu... C'est comme si je disais de construire un mur de 150 mètres ou que j'aimais les légumes...

Et qui m’a traité de, je cite: «10% génie, 90% gamin», hein? QUI?

J’ai dit «50-50»...

Sans compter que tu t’es bien foutu de ma gueule pour mon oeil au beurre noir devant tout le monde l’autre jour.

Keystone

C’est tout de même pas de MA FAUTE si ton fils de 5 ans est ingérable.

Ah, tu critiques X, maintenant? Je croyais que lui aussi c’était un «génie».

FAUX-CUL.

Tu peux admettre que pondre 14 enfants, ça fait beaucoup... Ils pouvaient pas tous être parfaits...

Un jour, mes enfants coloniseront l'univers.

Et en attendant, ils te foutent des pains dans la tronche.

C’est un signe de virilité!

Certes. Mais avec tes deux entreprises, un réseau social et une agence fédérale... Je dis seulement que tu devrais lever le pied, mon Elon.

JE T’INTERDIS DE ME DIRE CE QUE JE DOIS FAIRE.

Je suis le président des Etats-Unis. Je te dis tout ce que je veux.

SI T’ES PRESIDENT, C’EST GRÂCE À MOI.

T’abuse!

Et mes 290 millions dans ta campagne? Ils comptent pour beurre?

Heho! J’ai gagné tout seul! J’ai défié la mort!

T’as surtout du bol d’être aussi mauvais en statistiques. Sans ton incompétence, tu te serais pas autant penché sur tes chiffes, c’est pas qu’un bout d’oreille que tu perdais.

Keystone

J'AI ETE SAUVÉ ET ÉLU PAR DIEU.

Peut-être. En tout cas, moi, j’ai pas voté pour toi.

Tu mens.

Pas du tout. J’ai fait semblant pour continuer à profiter du spa gratos à Mar-a-Lago.

Mais... Elon! Tu fais partie de la famille! Tu fais quoi de ma petite-fille qui t'appelle «tonton Elon»?

Et... de nos soirées pyjamas...?

C’est du passé.

Souviens-toi comme on s’est marré en regardant The Social Network...

On a surtout fini par s’engueuler parce qu’on était pas d’accord sur Zuck.

Tout ça parce que j'ai dit que Facebook, c'était «pas si nul»...

...Et nos ploufs ensemble dans la piscine du club, alors? Ça ne compte plus pour toi?

L'eau était froide.

Ah, à ce propos, tu devrais perdre un peu de poids, Donald. Tu frimes peut-être en costard, mais en slip de bain, c'est pas la joie.

Melania m’a dit que j’avais l'air en forme. 😭

Moi au moins, j'ai perdu du poids à la dure. Pas comme toi et ton Ozempic de fragile.

Personne n’est honnête avec toi, vieux. En parlant d'honnêteté, laisse-moi te dire un autre truc.

Ouais?

T’as l’air complètement con quand tu danses sur YMCA.

On en parle de tes sauts de cabris pendant mes discours électoraux? J'avais honte, mais honte...

Keystone

Fallait bien détourner l'attention des électeurs de toutes les conneries que tu débitais à la seconde.

Et dire que j'ai craqué quand tu as mendié pour que je revienne sur Twitter l’année dernière...

Tes tweets ont coûté plus cher que mes satellites.

Ta plateforme vaut moins qu’une casquette MAGA made in China.

Figure-toi que j'ai fait fabriquer mes casquettes en Chine. Et elles sont vachement plus cool que les tiennes.

Keystone

D'ailleurs, j'aurais voté DOUZE FOIS pour Xi Jinping plutôt que pour toi.

Me pousse pas à étatiser Tesla pour fabriquer des voiturettes de golf.

Même pas peur. C'est moi qui vais racheter Mar-a-Lago pour en faire un refuge pour modérateurs de X en dépression.

T’as des problèmes pour payer ta caution, mais tu veux diriger l’économie mondiale? Laisse-moi rire.

Au moins, mon programme ne s’écrase pas comme tes fusées.

Mes fusées décollent, mytho. C'est toi qui t’accroches à des sondages en chute libre.

Moins en chute libre que le cours de ta boîte à la Bourse, enfoiré.

Tu pourrais même pas acheter une salade sans la déclarer en faillite.

Ton DOGE a fait plus de licenciements que d’économies. Même mes casinos étaient mieux gérés.

Et tes tarifs douaniers, on en cause? Ils sont pire que ton auto-bronzant. Artificiels et mal appliqués.

T’es le seul type à avoir perdu plus de soutien chez les républicains que moi.

Et t’es le seul à avoir transformé un procès pénal en meeting électoral. Chapeau l’artiste!

Bon Elon...

Kanye a pas envie de nous voir nous disputer. L'Amérique a besoin de nous unis. Les gens adoreraient voir ça.

D’accord. On a tous les deux dit des choses. Fait des erreurs. Moi, par exemple, je t’ai cru capable d’évoluer.

Tu devrais laisser l’humour aux professionnels. Comme moi. J’ai gagné deux élections avec des blagues meilleures que ça.

Deux élections. Mais 0 procès.

Tu crois que le free speech, ça se résume à être désagréable et liker des mèmes?

Tu crois que gérer le pays, c'est vendre des cryptos et radoter sur Truth Social?

Mes posts ont changé le monde. Les tiens juste le cours du DOGE... À la baisse.

Fais pas le malin, mon pote. Je trône encore au sommet du classement Forbes 100 dans lequel t'apparaissais même pas l'an dernier.

Donald Trump a quitté la conversation.

Donald?

Dodo?

Donny? 💔

Si jamais, j'ai oublié de te dire... C'est moi qui ait piqué ton portrait officiel, dans le corridor. Histoire de garder un p'tit bout de toi avec moi.

Elon Musk est déconnecté.