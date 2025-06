L'intrus avait déjà tenté de pénétrer plus tôt cette année, lors de la soirée du Nouvel An. getty/instagram/watson

Un «maniaque» s'introduit chez Trump pour épouser sa petite-fille

Selon le New York Post, l'individu a été arrêté, mardi, juste après minuit après avoir escaladé le mur entourant la propriété de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Et il avait un objectif bien précis.

C'est la deuxième fois qu'il tentait de s'introduire dans le complexe hôtelier du président Donald Trump, Mar-a-Lago, après une première tentative infructueuse le soir du Nouvel An: Anthony Thomas Reyes, 23 ans, a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi par des agents du Secret Service, après avoir grimpé par-dessus le mur qui entoure la propriété de Palm Beach, en Floride. Un seul but en tête, selon ses aveux aux policiers: «Répandre l'évangile» auprès de Donald Trump et épouser sa petite-fille de 18 ans, Kai.

C'est mal parti. Inculpé par les autorités de l'Etat pour intrusion, le jeune homme pourrait faire l'objet d'accusations fédérales.

La petite-fille aînée du président est de plus en plus exposée aux yeux du public. Image: REUTERS

Quant au propriétaire des lieux, qui se trouvait à Washington au moment de l'incident, «le président est au courant de cet incident et en a été informé», a confirmé un porte-parole de la Maison-Blanche au New York Post. Le Secret Service n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.



Zone sous protection du gouvernement fédéral oblige, tous les clients du club de Mar-a-Lago sont soumis à des contrôles de sécurité minutieux avant de pénétrer sur la propriété. De nombreux panneaux autour du club avertissent les passants et les curieux de ne pas entrer sans autorisation. Les portes, sous bonne garde du Secret Service, étaient fermées au moment où le jeune intrus a escaladé le mur.

Pour ce qui est de Kai, la fille du fils aîné du président, Don Jr Trump, et de son ex-femme Vanessa, on ignore si elle se trouvait à Mar-a-Lago au moment de l'intrusion. Les publications de la jeune golfeuse et étudiante sur les réseaux sociaux suggèrent qu'elle se trouvait depuis peu aux Etats-Unis, après un voyage aux Bahamas.

Célébrité naissante et idole du mouvement Maga, l'adolescente qui compte un grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux (près de deux millions sur Instagram, plus d'un million d'abonnés sur Youtube) et qui filme fréquemment ses escapades, dont ses voyages à la Maison-Blanche et ses tournois UFC avec son grand-père, risque de devoir s'accoutumer à d'autres désagréments de ce genre. (mbr)