Selon Jeffrey Epstein, lui-même dans des enregistrements en 2017, le milliardaire condamné pour pédophilie et le futur président américain étaient «meilleurs amis».

«Il y avait des filles sur ses genoux»: ce qui relie Trump à Epstein

Au milieu de sa rupture publique avec Donald Trump, les allégations d'Elon Musk ont projeté une lumière crue sur la relation du président américain avec la figure sulfureuse de Jeffrey Epstein, le milliardaire condamné pour prostitution de mineures et décédé dans sa cellule il y a six ans. Retour sur des liens aussi étroits qu'obscurs.

Plus de «International»

«Il est temps de lâcher une énorme bombe.» Au milieu du coup d'éclat d'Elon Musk et de ses attaques virulentes contre Donald Trump, un nom est lâché. Jeffrey Epstein. Un nom sulfureux, entaché par la disgrâce, le scandale. Le milliardaire condamné pour trafic sexuel sur mineur a été retrouvé pendu en prison en 2019 - au milieu du premier mandat présidentiel de Donald Trump.

«Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics» Elon Musk sur X, jeudi

Il n'en fallait pas plus pour susciter les spéculations et les conspirations les plus folles. Pourquoi l'administration Trump, qui a promis de publier les fameux dossiers liés à cette affaire, a-t-elle tant tardé ces derniers mois? Aurait-elle des choses à cacher?

15 ans d'amitié et d'excès

Dans les années 80 et 90, Donald Trump et Jeffrey Epstein sont plus que deux figures new-yorkaises éminentes, gravitant dans les mêmes cercles de pouvoir et d'affaires. Ils ont été amis. Pour autant qu'on puisse avoir des «amis» dans cet univers impitoyable. En 2002, Donald Trump affirmait ainsi:

«Je connais Jeff depuis 15 ans. Un type formidable. Très amusant. On dit même qu’il aime les femmes belles autant que moi, et beaucoup sont jeunes» Donald Trump, en 2002, au New York Magazine

Jeffrey Epstein et Donald Trump souriant lors d'une soirée à Palm Beach, en 1997. Image: Archive Photos

Selon Jeffrey Epstein lui-même, dans une interview réalisée en 2017, les deux hommes ont tout partagé: les trajets en avion, les déjeuners, les stratégies d'affaires et, surtout, les femmes. A l'époque de cet entretien avec le biographe Michael Wolff, le milliardaire est encore un homme libre. Il mourra en prison deux ans plus tard, après son arrestation par le FBI pour avoir supposément dirigé l'une des opérations de trafic sexuel les plus prolifiques de l'histoire des Etats-Unis.

«J’ai été le plus proche ami de Donald pendant 10 ans» Jeffrey Epstein au journaliste Michael Wolff, en 2017, dans des extraits publiés par le Daily Beast

Dans ces enregistrements, Jeffrey Epstein dresse un portrait complexe de son ancien ami. A la fois «charmant» et «horrible». Donald Trump serait colérique, exigeant. Très seul, aussi. «Il hurle, il fait des crises. Comme un gosse de neuf ans. Si tu ne le comprends pas, c’est effrayant. Sinon, c’est juste ridicule.»

A ses yeux, Donald Trump, c'est un «analphabète fonctionnel», certes doté d'un talent incomparable pour la vente, mais tout juste bon à lire la rubrique potins de Page Six. Incapable de lire un bilan comptable. Ni de faire preuve de la moindre bonté. «C’est un être humain horrible. Il fait des choses dégueulasses à ses meilleurs amis, à leurs femmes, à ceux qu'il tente de manipuler.»



«Chez lui, la boussole morale n’existe tout simplement pas» Jeffrey Epstein, à propos de Donald Trump, en 2017

Ce qui n'empêche pas l'homme d'affaires de décrire également leurs années d'amitié, rythmées par une soif de conquête féminine effrénée. En compétition pour séduire jusqu'à Lady Di, ils développent des stratagèmes astucieux pour mettre les femmes des autres dans leur lit. «Il adorait baiser les femmes de ses meilleurs amis», lâche le milliardaire sur la bande sonore.

En 1992 déjà, la chaîne NBC News montre les deux hommes à Mar-a-Lago, au bord de la piste de danse, pointant du doigt leurs femmes préférées.

Paradoxalement, Donald peut également s'avérer «charmant». «D’une manière sournoise». Il va jusqu'à saluer certaines politiques de l'homme qui vient, à l'époque, tout juste d'entamer son premier mandat présidentiel:

«Je pense qu’il fait du bon boulot sur certains points. Tout ce truc sur les trans, les toilettes, redonner leurs armes aux flics»

Proche du couple que Donald Trump forme avec le mannequin slovène et future première dame du pays, Melania Knauss, à partir de la fin des années 90, Jeffrey Epstein va jusqu'à affirmer:

«La première fois qu’il a couché avec elle, c’était dans mon avion» Jeffrey Epstein

Donald Trump, Melania Knauss, Jeffrey Epstein et sa compagnie Ghislaine Maxwell à Mar-a-Lago, en février 2000. Image: Archive Photos

La coupure publique

Comme la plupart des amitiés de Donald Trump, l'idylle avec Jeffrey Epstein connaîtra une fin abrupte. Les deux compères se seraient brouillés en 2004, autour d'une rivalité immobilière et l'achat d'un somptueux manoir à Palm Beach. L’année suivante, le FBI ouvre sa toute première enquête sur Jeffrey Epstein.



Donald Trump se mue bientôt en l'un des plus virulents critiques du milliardaire, en public comme à huis clos. En 2009, alors que les investigations sur le financier se multiplient, il est la «seule personne» à accepter de parler avec Bradley Edwards, un avocat qui a représenté un certain nombre de victimes présumées de Jeffrey Epstein.

«C'est la seule personne qui a décroché le téléphone et a dit: "Parlons, je vous donne tout le temps que vous voulez, je vous dirai ce que vous devez savoir"» Bradley Edwards, au Conscious Resistance Network, en 2018

Un assistant de campagne du président en 2016, Sam Nunberg, a pour sa part décrété au Washington Post que Donald Trump avait un jour qualifié son ancien camarade de «vrai pervers» et, en conséquence, lui avait interdit l'accès à Mar-a-Lago. Sans oublier la célèbre phrase lâchée par le président après l'arrestation de Jeffrey Epstein, en 2019:

«Je me suis brouillé avec lui. Je ne lui ai pas parlé depuis 15 ans. Je n'étais pas un de ses fans, je peux vous l'assurer» Donald Trump, dans le Bureau ovale, en 2019

Interrogé sur la question en 2023, Donald Trump affirme encore: «C’était un bon vendeur, un gars chaleureux. Il possédait quelques jolies propriétés… Mais heureusement, je ne suis jamais allé sur son île.»

Little Saint James. L'île de tous les vices, où des centaines de jeunes femmes, mineures pour la plupart, auraient été emmenées pour satisfaire les désirs sexuels du milliardaire.

Des journaux de bord publiés pendant le procès de Jeffrey Epstein apportent toutefois une autre version. Le président aurait voyagé à bord du «Lolita Express», l'avion tristement célèbre d'Epstein, au moins sept fois. Sur un trajet entre New York et la Floride, il est accompagné de son ex-épouse Marla Maples et de leur fille Tiffany. Un autre journal mentionne son fils cadet, Eric.

Parmi les autres passagers notables: l'ancien président Bill Clinton, le ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr, le prince Andrew ou encore l'acteur Kevin Spacey.

Avant sa réélection en novembre dernier, Donald Trump a clamé qu'il n'aurait «aucun problème» à divulguer des dossiers relatifs à l'affaire, laissant entendre qu'il n'était pas préoccupé par leur contenu.

Les dossiers Epstein

Les suggestions explosives d'Elon Musk, ce jeudi, sur le fait que le président américain pourrait figurer dans les dossiers Epstein, n'ont cependant rien d'anodin. Comme le rappelle le New York Times, cela fait des mois que l'administration est mise sous pression de l'altright et d'influenceurs pour publier les documents d'enquête liés au trafic sexuel de Jeffrey Epstein.

Depuis le suicide du milliardaire en prison, l'affaire affole et fascine les théoriciens du complot, qui tentent de relier les crimes du businessman disparu avec des politiciens et d'autres figures influentes.

Précisons que le simple fait d'être mentionné dans ces dossiers ne signifie pas forcément grand-chose. Rien ne prouve - encore - que Donald Trump ait participé à des activités criminelles avec son ancien camarade de sauteries. Les dossiers pénaux regorgent souvent d'identités de victimes, de témoins ainsi que d'autres personnes innocentes ayant été en contact avec des suspects dans une affaire. Prenez, par exemple, le nom du prince Harry cité dans le procès P. Diddy.



Concernant les dossiers Epstein, après avoir publié une première salve en février, le FBI et le ministère de la Justice ont retardé le processus de déclassification, pour la plus grande frustration des détectives autoproclamés d'Internet.

Donald Trump et Jeffrey Epstein, en 1997. Dans quoi le futur président américain a-t-il trempé? Image: Archive Photos

Alors que la date de publication de la «phase 2» reste incertaine, des élus démocrates se sont joints aux appels de plus en plus pressants pour publier la suite. Dans une lettre adressée ce jeudi à la procureure générale et au directeur du FBI, obtenue pour la première fois par Axios, des représentants ont réclamé de «clarifier immédiatement» si les allégations d'Elon Musk sont «vraies».

Mais alors? Pourquoi? Quelles sont les motivations d'Elon Musk? Et que sous-entend l'irascible patron de Tesla à l'ego blessé? D'autant que ce dernier a lui-même entretenu des liens avec Jeffrey Epstein. En 2014, il a été photographié lors d'une fête en 2014 aux côtés de Ghislaine Maxwell, la collaboratrice de longue date d'Epstein, condamnée en 2021 pour l'avoir aidé dans ses activités de trafic sexuel.



Cette image a depuis largement circulé en ligne. WireImage

Interrogé par le Daily Beast jeudi, le biographe Michael Wolff, qui connait très bien l'affaire, a émis l'hypothèse que les dossiers Epstein pourraient effectivement receler d'éléments incriminants, photos ou documents, récupérés lors d'un raid du FBI au domicile de Jeffrey Epstein en 2019.

«La vie de Jeffrey Epstein et celle de Donald Trump se recoupent de manière très significative, voire profonde. Ces deux hommes se sont en quelque sorte formés l'un l'autre» Michael Wolff, au Daily Beast, ce jeudi

Le journaliste affirme avoir vu lui-même des preuves accablantes de ces années-là. Des images que Donald Trump ne voudrait sans doute pas voir rendues publiques. «J'ai vu ces photos. Je sais qu'elles existent et je peux les décrire», allègue Michael Wolff. «Il y en a une douzaine. Celles dont je me souviens particulièrement sont celles où l'on voit des filles seins nus, d'un âge indéterminé, assises sur les genoux de Trump.»

«Et puis Trump, debout, avec une tache à l'avant de son pantalon, et trois ou quatre filles penchées en avant de rire – elles aussi seins nus – pointant son pantalon du doigt» Michael Wolff

Alors que la Maison-Blanche ne s'est pas encore exprimée sur ce violet dans le clash Trump-Musk, une chose est sûre. Le parfum toxique et nauséabond de l'affaire Epstein est loin d'avoir fini de se répandre.