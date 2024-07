A Zurich, plus aucun atterrissage n'était possible en milieu de matinée. Keystone

Panne mondiale: les atterrissages interrompus à Zurich

Une panne informatique à grande échelle provoque des perturbations dans plusieurs aéroports autour du monde, dont Genève et Zurich.

Team watson Suivez-moi

Plus de «International»

Retards, files d'attente, enregistrements perturbés, avions cloués au sol: c'est le chaos dans de nombreux aéroports autour du globe. En cause, une panne informatique mondiale qui frappe des systèmes du géant de la tech Microsoft.

La situation en Suisse

Les aéroports suisses ont été touchés de plein fouet par la panne.

La situation à Zurich

A Zurich, plus aucun atterrissage n'était possible en milieu de matinée. «Les vols en cours à destination de Zurich peuvent encore atterrir», indique l'exploitant du tarmac de Kloten dans un point de situation à la mi-journée. Les avions à destination de Zurich ne décollent plus en raison d'un manque de place sur le tarmac. Et aucun départ vers les Etats-Unis n'était possible.

D'autres retards et annulations sont à prévoir et les enregistrements doivent parfois se faire manuellement, précise Flughafen Zürich. Les passagers sont encouragés à prendre contact avec leur compagnie aérienne.

Swiss annonce que la panne n'a pas de conséquences sur ses systèmes, «mais les opérations aériennes sont tout de même affectées en raison de perturbations chez les entreprises partenaires et dans la surveillance de l'espace aérien». A ce stade, deux vols aller-retour entre Zurich et Berlin ont dû être annulés, précise la compagnie helvétique dans un point de situation en fin de matinée. D'autres annulations et des retards sont à prévoir.

La situation à Genève

Sur son site internet, l'aéroport de Genève indique opérer «quasi normalement».Seuls les vols pour Amsterdam subissaient les effets de la panne pour l'instant, indiquait un porte-parole en matinée. Genève Aéroport s'attendait toutefois à de possibles répercussions liées aux perturbations subies par Skyguide et Swissport.

Première compagnie à opérer à Genève, Easyjet subit également indirectement les effets de la panne avec des perturbations «qui pourraient s'étendre aux autres vols de la journée». Elle conseille en outre à ses passagers voyageant depuis l'Espagne de se rendre à l'aéroport trois heures avant leur vol.

La situation dans le reste du monde

Les régions touchées sont légion. A l’aéroport de Sydney, par exemple, des dizaines de vols ont été annulées, rapporte Le Monde, alors qu'à Berlin, toutes les liaisons ont été temporairement suspendues. American Airlines a bloqué des avions au départ des Etats-Unis, en raison d’un problème sur son système de communication interne.

A Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, on signale des ralentissements des enregistrements, des retards et la suspension temporaire de certains programmes de vols. Ces deux aéroports sont les principaux points d'entrée en France pour les Jeux olympiques, qui débutent dans quelques jours à Paris.

Tous les aéroports d'Espagne, ainsi que celui d'Amsterdam-Schipol, sont également concernés, à l'image de plusieurs compagnies aériennes: Delta, United et American Airlines, Air France, ainsi que trois compagnies indiennes. Lufthansa, société mère de Swiss, déclare être «peu touchée» par les problèmes.

Ryanair, première d'Europe en nombre de passagers transportés, a également été touchée. Elle «rencontre actuellement des perturbations sur le réseau en raison d'une panne informatique mondiale d'une tierce partie hors de (son) contrôle», a-t-elle fait savoir vendredi.

«Nous conseillons à tous les passagers d'arriver à l'aéroport au moins trois heures avant l'heure de départ prévue» Ryanair, sur X

D'autres entreprises touchées

Les compagnies aériennes ne sont pas les seules entreprises touchées par la panne. Le plus grand opérateur ferroviaire britannique, ou encore plusieurs médias australiens ont également été perturbés.

Cette panne a également empêché les indices des Bourses de Londres et Milan d'afficher leur taux de variation à leur heure habituelle d'ouverture à 07h00 GMT. Elles ont finalement commencé à coter avec une vingtaine de minutes de retard.

En revanche, l'administration fédérale et d'autres entreprises en Suisse étaient épargnées. C'est le cas de Swisscom: «nous n'utilisons pas le logiciel Crowdstrike» de Microsoft impliqué dans la panne, indique le numéro un des télécommunications, soulignant soutenir ses clients éventuellement affectés.

Il en est de même chez les établissements bancaires sollicités par l'agence AWP ou encore le service de paiement mobile Twint qui indique «suivre l'évolution de près». Le groupe bancaire Raiffeisen n'est pas directement touché, mais ressent des effets «dans une moindre mesure» liés à des prestataires externes touchés. L'opérateur de la Bourse suisse SIX était lui aussi épargné. Les hôpitaux, dont le CHUV, fonctionnaient normalement eux aussi.

Les raisons de la panne

La panne est liée à une «mise à jour défectueuse» d'une solution informatique du groupe américain de cybersécurité Crowdstrike, a déclaré vendredi le gouvernement allemand.

Le problème à l'origine de la panne est «identifié» et «en cours de correction», a annoncé le patron du groupe américain.