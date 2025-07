On recense plusieurs dizaines de cas confirmés d'infection par le virus du Nil occidental. dr

Déjà cinq morts en Italie: le virus du Nil occidental inquiète

Un virus tropical transmis par des moustiques se propage en Italie, principalement au sud de Rome. Mais un décès a également été déploré près de la frontière suisse.

Dominik Straub, Rome, italie

La province de Latina, au sud de Rome, est la plus touchée par le virus du Nil occidental. Et ce n'est pas un hasard: une grande partie de cette région, avec ses longues plages de sable et ses montagnes côtières caractéristiques, se situe sur une ancienne zone marécageuse. La province enregistre d'ailleurs trois des cinq décès survenus jusqu'à présent en Italie.

Les marais pontins, du nom de la zone, ont été asséchés par le dictateur fasciste Benito Mussolini. Ils se sont transformés en l'une des plus importantes régions maraîchères. Mais les champs sont sillonnés d'innombrables canaux, ce qui, combiné à la hausse des températures, en fait un habitat idéal pour les moustiques.

Les deux derniers décès ont été annoncés lundi, l'un dans la province de Latina et l'autre dans la province voisine de Caserte, en Campanie. Le même jour, seize nouveaux cas ont également été confirmés, tous à Latina. Cela signifie que la propagation du virus, introduit par les oiseaux migrateurs en provenance d'Afrique, s'est considérablement accélérée. Au sein de la population, on parle pour l'heure plutôt d'inquiétude que de panique.

80% des malades ne remarquent rien

Une préoccupation qui règne en particulier au bord de la mer, d'autant plus que les autorités n'excluent pas la possibilité d'une infection lors de la baignade. Celle-ci implique généralement de se déshabiller jusqu'au maillot de bain, et donc de s'exposer largement. Par ailleurs, les mouettes servent également d'hôtes intermédiaires au virus. Les moustiques peuvent donc le contracter directement sur la plage avant de le transmettre aux humains.

Contrairement à la dengue, principalement transmise par le moustique tigre asiatique, le virus du Nil occidental peut se répandre par le moustique commun (Culex pipiens), présent dans toute l'Europe. Environ 80% des personnes infectées ne remarquent et ne ressentent rien; les 20% restants présentent des symptômes très similaires à ceux de la grippe (fièvre, frissons, courbatures). Ils disparaissent généralement d'eux-mêmes au bout de cinq à sept jours.

Cependant, les patients âgés et immunodéprimés développent aussi parfois une encéphalite et une méningite. Ces complications peuvent entraîner des séquelles graves, voire mortelles.

Cas recensés dans le Piémont et en Vénétie

Il n'existe pas de vaccin contre le virus du Nil occidental. Ni de traitement autre que ce qui sert à atténuer les symptômes. Spécialisé dans les maladies infectieuses, l'Institut Spallanzani de Rome a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre la pandémie de Covid. Il conseille donc vivement à la population des provinces touchées de se protéger contre les piqûres avec des vêtements longs et des sprays anti-insectes.

La région du Latium, qui inclut la province de Latina, a relevé le niveau d'alerte et ordonné une désinfestation, soit une lutte avec des insecticides dans les communes les plus touchées.

Outre les régions italiennes du Latium et de Campanie, d'autres ont aussi signalé des infections par le virus, notamment le Piémont et la Vénétie. Dans la province de Varèse (Lombardie), le premier patient de l'année est mort en mars des suites de la fièvre du Nil occidental. Début juillet, le Latium a enregistré sa première victime, suivie lundi par les décès dans les provinces de Caserte et de Latina.

Dans tous les cas, il s'agissait de patients de plus de 80 ans et présentant des comorbidités. Dans les pays du sud de l'Europe, comme l'Italie, l'Espagne et la Grèce, des foyers apparaissent régulièrement depuis plusieurs années. En 2018, le virus a été détecté pour la première fois chez des oiseaux et des chevaux en Allemagne.



(Traduit et adapté par Valentine Zenker)