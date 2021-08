Facebook ne devra pas se séparer d'Instagram ni de Whatsapp

Un juge vient de rejeter des plaintes pour pratiques anticoncurrentielles contre Facebook, déposées par l'autorité de la concurrence américaine.

L'autorité américaine de la concurrence (FTC) et les procureurs représentant 48 Etats et territoires avaient, le 9 décembre 2020, accusé Facebook d'abuser de sa position dominante pour évincer la concurrence. Ils demandaient à la justice de forcer le réseau social à se séparer d'Instagram et de Whatsapp.

Le magistrat, s'il rejette la plainte, ne rejette pas entièrement l'affaire et donne à la FTC trente jours pour présenter de nouveaux documents étayant plus précisément ses accusations.

Concernant …