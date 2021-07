L'ex-président des Etats-Unis a décidé de s'en prendre aux réseaux sociaux, qui ont décidé de fermer ses comptes après l'assaut du Capitole par ses partisans.



Evincé des grands réseaux sociaux depuis l'assaut du Capitole, l'ex-président américain Donald Trump a annoncé, mercredi, qu'il lançait une plainte collective contre Facebook, Twitter, Google et leurs patrons, en les accusant de «censure illégale, inconstitutionnelle».