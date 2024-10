Les talibans veulent interdire les images d'êtres vivants

«La loi s'applique dans tout l'Afghanistan (...) et elle sera mise en oeuvre progressivement» , a déclaré à l'AFP Saiful Islam Khyber, porte-parole du ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice, arguant que les images d'êtres vivants étaient contre la loi islamique.

Les talibans veulent faire appliquer une nouvelle loi concernant les médias, dans le but de «promouvoir la vertu et prévenir le vice».

Les chiens de guerre ne lâcheront rien

Ils ne négocient pas. Ils ne capituleront pas. En 1987, une chanson de Pink Floyd nous avait prévenus que quand les puissants deviennent cyniques, c'est le bas peuple qui trinque. Faisons ensemble un détour macabre, en musique.

L'art imite la vie et parfois, la vie imite l'art. Après plus d'un an d'un conflit vicié au Proche-Orient, et alors que l'invasion russe en Ukraine s'éternise, je me suis dit que la meilleure façon d'évoquer l'animalité délétère et pernicieuse de la guerre, c'était peut-être de faire un détour en musique.