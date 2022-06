Les télévisions locales diffusaient en boucle des images de la foule des familles et des badauds rassemblés aux alentours de ce bar d'East London, une ville d'un million d'habitants située sur l'océan Indien, à quelque 700 km au sud de Johannesburg.

Sur les réseaux sociaux, certains évoquaient la possibilité d'une intoxication au gaz ou d'un empoisonnement collectif . Des images non authentifiées montraient des corps allongés sur le sol, sans aucune blessure visible.

Les victimes, a-t-il estimé, étaient vraisemblablement des étudiants qui célébraient la fin des examens et de l'année scolaire.

Les victimes sont âgées de 18 à 20 ans . «Trois blessés sont décédés à l'hôpital et il en reste deux dans un état très critique», a indiqué sur une chaîne de télévision locale Weziwe Tikana-Gxothiwe, la cheffe du service de sécurité du gouvernement provincial.

La police locale a ouvert une enquête sur la cause de ces décès de masse.

Zelensky ne joue pas cartes sur table: les USA et Biden perdent patience

Les Etats-Unis soutiennent l'Ukraine avec des armes, mais Washington ne sait rien de leur utilisation. Des députés américains réclament des comptes au président ukrainien et ses troupes.

Avril Haines est la femme la mieux informée à Washington. En tant que coordinatrice des services secrets américains, cette physicienne et juriste de formation supervise le travail des 17 services de renseignement, et peut donc prendre connaissance de tous les dossiers constitués par les gros bonnets et les analystes.