Mauritanie: 141 personnes migrantes dans un bateau secourues

Mauritanie: 141 personnes migrantes dans un bateau secourues

Au large de Nouadhibou, les garde-côtes mauritaniens ont secouru 141 migrants ouest-africains dont l’embarcation dérivait dangereusement sur la route atlantique.
30.11.2025, 23:0130.11.2025, 23:01

Cent quarante et une personnes migrantes, originaires de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et dont l'embarcation clandestine dérivait, ont été secourues dimanche au large des côtes mauritaniennes, a appris l'AFP de sources officielles.

«Il s'agit de 141 candidats à l'immigration clandestine, dont 88 Sénégalais, 44 Gambiens (dont 17 femmes et deux enfants), quatre Guinéens et deux Maliens», a précisé le ministère mauritanien de la Pêche dans un communiqué.

Le sauvetage a eu lieu au large du la ville côtière de Nouadhibou (ouest de la Mauritanie). Un responsable des garde-côtes de Nouadhibou a précisé à l'AFP:

«C'est une embarcation dont les occupants désorientés ne savaient plus où aller et dont le mouvement a été aperçu par une patrouille en mer»

Ces exilés ont été «pris en charge par les services compétents», a indiqué le ministère de la Pêche.

Point de départ

La Mauritanie, pays majoritairement désertique d'Afrique de l'Ouest bordé par plus de 700 km de côtes sur l'Atlantique, est devenue ces dernières années un point de départ pour de nombreux migrants venus de pays du continent et qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer au péril de leur vie, à la recherche d'un avenir meilleur.

En août, au moins 69 corps avaient été repêchés et des dizaines de personnes portées disparues après le naufrage d'une embarcation transportant des personnes migrantes au large de la Mauritanie. L'embarcation, venue de Gambie, avait chaviré.

Fin juillet, les autorités mauritaniennes avaient indiqué avoir secouru plusieurs dizaines de migrants ouest-africains au large de leurs côtes après une panne de leur embarcation, partie de Guinée onze jours auparavant.

Des milliers de morts

Des dizaines de milliers de migrants ont perdu la vie ces dernières années en tentant de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations souvent surchargées, poussés à migrer clandestinement à cause d'une politique des visas de plus en plus restrictive des pays européens.

Fishermen are seen at sea in Nouadibou, Mauritania, Tuesday, Jan. 7, 2025. (AP Photo/Khaled Moulay) Mauritania Migrant Education
Des pêcheurs au large de Nouadibou.Keystone

Près de 47 000 arrivées irrégulières ont été enregistrées dans l'archipel des Canaries en 2024, un record pour la deuxième année consécutive, alors que le renforcement des contrôles en mer Méditerranée a poussé les exilés à tenter la route atlantique.

Les forts courants océaniques et les embarcations mal entretenues rendent le long voyage vers les Îles Canaries particulièrement meurtrier. (jah/ats)

