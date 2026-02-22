en partie ensoleillé12°
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin

Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin

Une enquête a été ouverte à Lyon après qu’un homme a effectué un salut nazi et crié «Free Palestine» au passage d’un rabbin se rendant à la synagogue avec des enfants.
22.02.2026, 15:1722.02.2026, 15:17
LYON, FRANCE - MAY 31: The Place des Terreaux Square at the foot of the La Croix-Rousse hill hosts attractions like the City Hall, the Bartholdi Fountain, and the Museum of Fine Arts, which are popula ...
La ville de Lyon.Image: Anadolu

Une enquête a été ouverte à Lyon après qu'un homme a fait samedi en fin d'après-midi un salut nazi et crié «Free Palestine» («Libérez la Palestine») en croisant le chemin d'un rabbin qui a ensuite porté plainte, a indiqué dimanche la préfecture.

L'incident s'est déroulé vers 17h45 dans l'hyper-centre à proximité d'un restaurant, alors que le plaignant «marchait avec un groupe d'enfants en direction de la synagogue pour l'office religieux», a-t-elle précisé dans un communiqué.

«D'autres individus seraient ensuite sortis du restaurant» et le rabbin a dit entendre alors «à nouveau 'Free Palestine'.»

La préfète, Fabienne Buccio, s'est entretenue dimanche au téléphone avec le grand rabbin de la ville, Daniel Dahan, «pour lui dire qu'elle suivait avec attention les suites données à ces faits graves», selon la même source.

Comment l'armée suisse pourrait déchirer le PS

La préfecture a souligné que l'incident n'avait «aucun lien établi à ce stade» avec la marche, le même jour, en hommage au militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, battu à mort le 12 février par des militants d'ultragauche.

Le cortège, qui comptait plus de 3000 personnes dont de nombreux militants d'ultradroite, a défilé dans le calme sous la surveillance d'un important dispositif policier.

A l'issue de la marche, la préfecture du Rhône a annoncé qu'elle comptait saisir la justice au sujet de saluts nazis ainsi que d'insultes racistes et homophobes repérées sur des vidéos de l'hommage, mises en ligne sur les réseaux sociaux. (dal/ats/afp)

