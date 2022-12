Ces 3 hommes ont survécu 11 jours en mer sur un gouvernail

C'est un miracle. Ces passagers clandestins auraient survécu onze jours assis à l'arrière d'un colosse des mers. Et, ils ne sont pas les premiers.

Chantal Stäubli Suivez-moi

Trois hommes sont assis, courbés, sur le gouvernail d'un énorme pétrolier. Leurs jambes pendent à un demi-mètre au-dessus de l'eau. Au-dessus d'eux se dresse un gigantesque colosse d'acier. Le fait qu'ils soient encore en vie tient du miracle.

Les trois passagers survivants. image: efe

Le 17 novembre 2022, le pétrolier Alithini II, un navire de 183 mètres de long construit en 2008 et naviguant sous pavillon maltais, a quitté Lagos, la plus grande ville du Nigéria. Le pétrolier a plongé dans le golfe de Guinée, contourné l'Afrique de l'Ouest, atteint l'océan Atlantique et finalement jeté l'ancre sur l'île espagnole de la Grande Canarie. Le voyage a duré onze jours avec trois passagers clandestins sur le gouvernail.

Le pétrolier a quitté la ville nigériane de Lagos le 17 novembre 2022. Onze jours plus tard, le pétrolier a atteint l'île espagnole. image: marine traffic

Les trois hommes ont été repérés et interceptés lundi après-midi par les garde-côtes espagnols dans le port de Las Palmas.

La lutte pour la survie

Accrochés au gouvernail du pétrolier, les hommes ont été exposés à des températures fluctuantes, à une mer agitée et à un avenir incertain. Une houle violente ou un mouvement imprudent auraient entraîné une mort certaine dans l'océan. Les hommes n'avaient guère de place pour s'allonger sur le petit safran (réd: partie du gouvernail). On ne sait pas si un espace intérieur était accessible aux hommes.

Les hommes seraient originaires de pays d'Afrique subsaharienne, ont ajouté les garde-côtes espagnols. On ne sait pas comment ils sont arrivés sur leur triste perchoir. Toutefois, un capitaine a déclaré au journal espagnol El País qu'il n'était pas si difficile d'accéder à un safran. Sans doute en raison du risque d'imitation, l'expert ne s'étend pas davantage sur le sujet.

Mais pour l'équipage du navire, les passagers clandestins sont une question délicate: «Cela signifie plus de travail pour le personnel, qui perd parfois ses cabines pour pouvoir les isoler. Tout cela crée des tensions», explique le capitaine. C'est pourquoi les capitaines et les équipages ont pris des «mesures de précaution extrêmes» et inspectent souvent minutieusement le navire avant de prendre la mer.

Si l'équipage découvre des passagers clandestins à bord pendant le voyage, le capitaine assume la responsabilité de ces personnes qui tentent d'émigrer vers un autre pays. Il doit alors également s'occuper du rapatriement.

Hypothermie et déshydratation «modérée»

Lorsque les hommes ont atteint l'île touristique espagnole, ils ont été transportés à l'hôpital en état d'hypothermie et de déshydratation «modérée». La manière dont ils se sont nourris pendant ces onze jours reste un mystère.

Ce qui est sûr, c'est que les trois hommes ne sont pas les premiers à tenter cette traversée risquée. En 2020, la même histoire incroyable s'est produite: trois hommes, dont un Nigérian de 14 ans, ont survécu à un voyage de deux semaines sur le gouvernail d'un pétrolier. Ce périple a également commencé à Lagos.

Autre pétrolier, même histoire incroyable. image: SALVAMENTO MARÍTIMO

Le pétrolier de 183 mètres de long en question était chargé de 50 000 tonnes de carburant – et de trois autres passagers clandestins –, et s'était dirigé vers la Grande Canarie. Le journal espagnol El País s'est ensuite entretenu avec le garçon qui a survécu de justesse à la traversée:

«J'avais très froid, très peur, je pensais que j'allais mourir. Nous n'avions pas de nourriture. J'ai dû utiliser les escaliers pour aller chercher de l'eau dans la mer avec mes mains afin de pouvoir boire.»

L'année dernière, selon les données de la Croix-Rouge, plus de 20 000 migrants auraient fui le Nigéria vers l'île espagnole. Plus de 1100 personnes auraient péri en pleine mer. Mais le nombre de cas non recensés pourrait être nettement plus élevé, car tout comme ces six survivants, beaucoup passent probablement inaperçus lors de traversées illégales.

Le conseiller en migration espagnol Txema Santana est catégorique:

«Ce ne sont pas les premiers, ni les derniers» Txema Santana, conseiller en migration du gouvernement canarien, dans un tweet

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder