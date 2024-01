A bout, les agriculteurs français bloquent des autoroutes

Des agriculteurs manifestent à Toulouse, en France. Keystone

Endeuillé par les décès accidentels d'une éleveuse et de sa fille mardi sur un barrage routier, le mouvement dit y avoir puisé une rage supplémentaire et ils multiplient désormais les barrages sur les autoroutes.

Les manifestations paysannes en France ont pris de l'ampleur mercredi alors que Gabriel Attal va réunir les ministres concernés jeudi matin pour faire rapidement des annonces. Les agriculteurs affirment qu'ils ne vont pas se contenter de «mesurettes».

«C'est un ras-le-bol général, ça fait des mois qu'on essaie de le dire à nos politiques mais rien ne bouge, on en a marre. » Un agriculteur à Marquise (Pas-de-Calais)

Verser plus rapidement des aides, accorder une ristourne immédiate sur le carburant des tracteurs, protéger mieux les revenus des agriculteurs face aux pressions des industriels, réaffirmer l'opposition aux accords de libre-échange... Des annonces immédiates sont possibles.

Les barrages se multiplient

Le premier ministre a consulté l'ensemble des organisations représentatives et réunira jeudi les ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de l'Economie. Il devrait se faire des premières annonces jeudi ou vendredi, a-t-on appris de sources concordantes au sein de l'exécutif, avec un déplacement attendu avant le weekend.

En colère, et bien organisés, les agriculteurs multiplient les barrages sur les autoroutes, les rocades et les giratoires, sans intervention des forces de l'ordre.

Cultivateurs et éleveurs partagent un même malaise sur leur avenir, écartelés entre désir de produire et nécessité de réduire leur impact sur la biodiversité et le climat, sur fond de revendications très diverses: marges de la grande distribution, jachères, pesticides, normes environnementales, autorisations administratives, prix du gazole...

Dans l'Oise, environ 50 tracteurs auparavant positionnés près de Beauvais se déplacent mercredi après-midi sur l'A16 en direction de la capitale.

«L'objectif n'est pas de rouler sur les pavés de la ville dans l'immédiat, mais on veut montrer que la pression monte et quon veut des résultats» Le président des Jeunes agriculteurs de l'Oise, Matthieu Carpentier

Malgré les désagréments causés, la quasi-totalité des Français (87%) approuvent leur mobilisation, selon un sondage Elabe publié mercredi, et l'ensemble de la classe politique reconnaît leur malaise. (ats/jch)