Qui est Omar Ben Laden, le fils d'Oussama devenu paria en France?

Ce n'est qu'en 2008 que les choses se sont apaisées pour lui. En 2011, il apprendra la mort de son père, à la télévision. Le fils d'Oussama assure ne plus avoir eu «de contacts avec lui après 2000».

Il l'avoue sans détour: le 11 septembre a «bousillé sa vie». Dans les colonnes du Point , on découvre alors un homme qui préfère s'adonner à la peinture, tournant ainsi le dos au destin tracé par son père.

Omar expliquait avoir beaucoup de respect pour le paternel: «J'étais l'enfant d'une forte personnalité». Mais en 2000, à l'âge de 19 ans, la guerre lui a donné la nausée . Aspirant à «une vie plus normale» et rejetant «toute forme d'agressivité», Omar a donc décidé de prendre ses distances.

Désormais expatrié au Qatar depuis 2023, Omar Ben Laden n'a jamais fait de vague en Normandie; il exposait régulièrement ses toiles et les vendait entre 800 et 2000 euros. Il assurait se sentir bien en France, un pays qui, selon lui, le laissait pratiquer l'Islam.

«C'est un artiste, il vend ses peintures et il vit une vie vraiment paisible»

Le 7 juillet 2023, selon Le Publicateur Libre , le préfet de l'Orne l’avait placé sous Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et obtenu son départ.

«L'histoire n'est écrite qu'avec le sang de ces personnes – pour raconter l'histoire de ces martyrs qui ont marqué l'histoire, construit des nations et apporté la gloire. Leur sang est la bouée de sauvetage de notre foi jusqu'au jour du jugement dernier. Repose en paix»

Ce gros bug sur Microsoft Word peut vous rendre fou

Un bug inhabituel dans Microsoft Word peut entraîner la perte de vos documents les plus importants. On vous explique comment protéger vos fichiers, et c'est tout bête.

Microsoft Word rencontre actuellement des problèmes chez certains utilisateurs. Comme l'indique l'entreprise sur son site web d’assistance, un bug inhabituel dans la version Microsoft 365 de son traitement de texte entraîne, dans certaines circonstances, la suppression de documents lors de l'enregistrement, sans possibilité de les récupérer. Ce problème avait déjà été signalé par le blogueur IT Günter Born.