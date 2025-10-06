ciel couvert12°
DE | FR
burger
International
Albanie

En Albanie, un juge est abattu en plein tribunal

En Albanie, un juge est abattu en plein tribunal

Un juge de la cour d'appel de Tirana a été abattu lundi en pleine salle d'audience par un homme qui comparaissait devant lui pour un conflit de droit de propriété. Le tireur a été rapidement arrêté, a annoncé la police albanaise.
06.10.2025, 18:2806.10.2025, 18:28

Astrit Kalaja était en train de présider l'audience lorsque cet homme a sorti une arme et lui a titré dessus. «Transporté en urgence à l'hôpital, le juge a succombé à ses blessures sur le chemin», a précisé la police dans son communiqué.

Un père et son fils, qui étaient partie au procès, ont également été touchés par le tireur, et emmenés à l'hôpital en urgence, mais leurs jours ne sont pas en danger.

Selon la presse locale, le tireur aurait déclaré qu'il «était en train de perdre» le procès, et que c'est pour cela qu'il a tiré sur le juge.

Une «île Trump» remplie de bunkers verra le jour en Albanie

Cette «agression criminelle exige sans aucun doute la réponse légale la plus extrême envers l'agresseur», a réagi sur X le premier ministre albanais, Edi Rama.

«Cet événement tragique constitue je crois l'argument le plus incontestable pour soutenir un durcissement significatif du Code pénal concernant la sanction pour port d'armes non autorisé», ajoute le premier ministre en présentant ses condoléances fraternelles à la famille d'Astrit Kalaja.

Le port illégal d'arme à feu est passible d'une peine maximale de 3 ans de prison, selon la loi albanaise.

Le président, Bajram Begaj, a lui aussi condamné dans un communiqué l'attaque contre le juge, «un attentat terrible contre tout le système de la justice!.»

Selon les données du Centre de documentation d'Europe du Sud-Est et de l'Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères (SEESAC), entre janvier et juin 2025, il y a eu 213 incidents par armes à feu en Albanie. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles

Un éléphant attaque des touristes lors d'un safari au Botswana

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
2
Le meilleur petit pâté vaudois n'est pas vaudois: voici où le trouver
3
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
Des pourparlers sur un cessez-le-feu à Gaza ont lieu au Caire
Des négociateurs israéliens et du mouvement islamiste palestinien Hamas sont attendus dimanche au Caire pour des discussions indirectes sur le plan de Donald Trump. Celui-ci vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et à la libération des otages.
A deux jours du deuxième anniversaire de l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements à Gaza-ville, faisant au moins cinq morts selon la Défense civile locale.
L’article